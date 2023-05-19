İhale Komisyonu Başkanı’nın kızı devlete istihdam edildi

► Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin yetkisindeki Başbakanlığın, koalisyon ortakları Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP)’nin uhdesindeki bakanlıklara 10’ar kişilik geçici işçi istihdam yetkisi vermesinin ardından kamuya alımlar da başladı.

► Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin’in kızı Pınar Üresin Tokay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda kitabet görevlisi olarak işe başladı.

Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) yetkisindeki Başbakanlığın, koalisyon ortakları Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti'nin (DP) uhdesindeki bakanlıklara 10’ar kişilik geçici işçi istihdam yetkisi vermesinin ardından kamuya alımlar da başladı.

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin’in kızı Pınar Üresin Tokay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda kitabet görevlisi olarak işe başladı.

Geçici statülü istihdam, Bakan Erhan Arıklı tarafından da YENİDÜZEN’e doğrulandı.

Arıklı, verdiği bilgide Tokay’ın yılsonuna kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapacağını kaydetti.

Tokay’ın 3 ay önce bakanlığa Müsteşarın sekreteri olarak istihdam edildiğini, buna rağmen herhangi bir ücret almadan çalıştığı yönünde de bilgi veren Arıklı, “İstihdam bu ay onaylandı, bu nedenle maaş ödemesi de bu ay yapılacak. 3 aydır maaş almadan çalışıyordu” değerlendirmesinde bulundu.

Resmi yazı…

YENİDÜZEN, yapılan geçici istihdama yönelik resmi yazıyı da ele geçirdi.

28 Nisan tarihli yazıda, Tokay’ın aynı günden itibaren mali yılsonuna kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda görev yapacağı , “Geçici İşçilerin Ücretleri” kaleminden ödenmek üzere atandığı ifade edildi.

Hizmete ihtiyaç duyulduğu hallerde ek mesai yapacağı, bununla ilgili ücreti de alacağı yazıldı.