İhale 205 milyon TL, borçlanma 219 milyon TL

Maliye Bakanlığı’nın 205 milyon TL borçlanma talebiyle çıktığı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) İhalesi sonuçlandı, kamuya 219 milyon 412 bin TL borç yükü eklendi.

Yapılan ihale ile Maliye Bakanlığı, çıktığı ihale tutarından daha fazla borçlanmış oldu. KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yapılan ihale sonucuna göre ihaleye 263 milyon 912 bin 751 TL teklif verildi.

Borçlanmanın vadesi ise 101 gün olacak.