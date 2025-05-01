Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, gazeteci Ayşemden Akın'ın tehdit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı, "İfade özgürlüğü engellenemez, basın susturulamaz!" dedi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ayşemden Akın’ın açıkca tehdit edilmesi yalnızca bir kadın gazeteciye yönelik saldırı değil, ayni zamanda ifade özgürlüğüne ve demokrasimize yönelik ciddi bir saldırıdır" ifadeleri kullanıldı.

CTP Kadın Örgütü'nün açıklaması şöyle:

"Gazeteci Ayşemden Akın’ın mafya ve siyasi bağlantılarını ifşa eden yazı dizisi Kıbrıs’ın Kuzeyinde yaşanan illegalitenin boyutlarının ne derece korkunç düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bu yazı dizisi halkın gerçekleri öğrenme hakkı açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak bu cesur yayınların ardından Ayşemden Akın’ın açıkca tehdit edilmesi yalnızca bir kadın gazeteciye yönelik saldırı değil, ayni zamanda ifade özgürlüğüne ve demokrasimize yönelik ciddi bir saldırıdır. CTP Kadın Örgütü olarak bu topraklarda mafyaya, kara para aklanmasına, kirli ilişkilere karşı gerçekleri cesaretle yazan Gazeteci Ayşemden Akın’ın yanındayız. Bu tehditlerin ivedilikle araştırılması ve gazeteci arkadaşımızın can güvenliğinin eksiksiz bir şekilde sağlanması devletin sorumluluğudur. Aksi bir durumda yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun siyasi ve hukuki sorumluluğu güvenliği sağlamakla yükümlü olan makamların omuzlarındadır."