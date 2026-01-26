“İddialar tamamen yalandır, hak edilmemiş diplomayla ilgili hiçbir muhabbetim olmadı”

Ertuğrul SENOVA

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal Juju’nun yargılandığı ‘sahte diploma’ davasında tanık olarak mahkemeye getirilen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz’ün “Juju’ya diploma vermem için Ziya Öztürkler baskı yaptı” şeklindeki ifadelerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Öztürkler iddiaları yalanladı.

Ziya Öztürkler, “İddialar tamamen yalandır, gerçek dışıdır. Sanırım, gelen atmosferle birlikte suçlarını sağa sola atıyor” dedi, “Hak edilmemiş diplomayla ilgili hayatım boyunca kimseyle bir muhabbetim olmadı. Tamamen asılsızdır” şeklinde konuştu.

Öztürkler, İçişleri Bakanı olduğu dönemde "diplomanın verilmemesi halinde rektör yardımcısı ve eşine yurttaşlık vermeyeceği yönünde Gündüz’ü tehdit ettiği” iddiasını da yalanladı, “Böyle bir konuda hiç konuşmadık” dedi.

Öztürkler, “Serdal Bey ile Yüksek Öğrenim Dairesi Müdürü görevini yürüttüğüm süreçte görüştüm. Bu insanlar görevim nedeniyle yanıma gelip gidiyordu. Ama hak edilmemiş bir diploma ve yurttaşlık konusunda hiç muhabbetim olmadı” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, “Fatoş Ünal ve Serdal Gündüz ile daha önce üçlü bir görüşme yaptınız mı” sorusuna da “hayır hiç yapmadık” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal ‘Juju’nun yargılandığı “sahte diploma” davasında tanık olarak mahkemeye getirilen üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, “Fatoş Ünal’a diploma hazırlanması için bana Ziya Öztürkler baskı yaptı, talimat verdi” iddiasında bulundu.

Gündüz ayrıca Öztürkler'in, İçişleri bakanı olduğu dönemde "diplomanın verilmemesi halinde rektör yardımcısı ve eşine yurttaşlık verilmeyeceği" yönünde tehdit ettiğini de öne sürdü.

Gündüz’ün mahkemedeki çarpıcı ifadesi şöyle:

“2022’de Fatma Ünal beni aradı ve diplomasını ne zaman basılacağını bana sordu. Ben de bu konularla benim değil Rektör Yardımcısı Serdal işıktaş’ın ilgilendiğini ifade ettim. Birkaç gün sonra Ziya Öztürkler beni aradı, Fatma Ünal‘ın kendisi için değerli olduğunu ve UBP‘de etkili bir insan olduğunu söyledi. Mezuniyet işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlanması için bana talimat verdi. Ona da aynı şekilde diploma ile ilgim olmadığımı, rektör yardımcısının diplomalarda birinci derece Serdal Işıktaş olduğunu söyledim. Ziya Öztürkler bana Işıktaş ve eşinin vatandaşlık başvurusunun önünde olduğunu söyledi.”