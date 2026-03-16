“%73 oy oranı bu vizyona ve sendikal duruşa verilen güçlü bir onaydır”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası'nın (DAÜ-SEN) 41. Olağan Genel Kurulu’nda yeni dönem yetkili kurul üyeleri belirlendi. Genel Kurul’da Hamit Caner imzası ile aday olan listenin oyların %73’ünü alması dikkat çekti. 30 kişilik listeyle seçime giren “Bağımsız Sendika, Demokratik ve Özerk Üniversite Grubu”nun tam liste olarak bu seçimi kazanması oldukça anlamlıdır.

Genel Kurul sonuçlarını YENİDÜZEN’e değerlendiren DAÜ-SEN mevcut başkanı Ercan Hoşkara, sendika seçimlerinin demokratik ve özerk üniversite ilkeleri etrafında şekillendiğini belirterek, üyelerin bu yönde net tavır koyduğunu söyledi. Hoşkara, geçmiş dönemde rektörlükle yaşanan bazı yönetim tartışmalarına değinirken, yeni süreçte sendikanın protokol, toplu iş sözleşmesi ve demokratik üniversite ilkeleri çerçevesinde hareket edeceğini ifade etti. Üniversitenin asıl gündeminin ise gelirlerin artırılması, daha iyi yönetim ve eğitimde nicelikten niteliğe geçiş olması gerektiğini vurguladı.

Mevcut genel sekreter Hamit Caner de ortaya çıkan bu net sonucu mevcut sendika yönetiminin bağımsız, demokratik ve özerk sendikal çizgisine üyelerin güçlü bir onay vermeleri olarak değerlendirdiğini söyledi. Katılım oranının da oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Caner, “İki grup yarıştı, katılım yüzde 88,84 (367 geçerli oy) oldu. Sanırım bu oran gelmiş geçmiş en yüksek katılım oranıdır. Biz yüzde 73 net bir skorla bu seçimi aldık.” dedi.

Seçimde elde edilen blok oyların önemine işaret eden Caner, “Bizim grubun 172 tane tam liste blok oyu var. Bu çok yüksek. Yani 172 kişi bu sendikal duruşa tereddütsüz imza atıyor. Bu görüşe, bu vizyona ve bu sendikal duruşa onay veriyor.” ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim sonucunda yönetim kuruluna Canan Perkan Zeki, Ruşen Yücesoylu Karakaya, Yeşim Dede, Hamit Caner, Mustafa Rıza, Damla Simsaroğlu, Fatih Bayraktar, Fatoş Erozan, Ercan Hoşkara, Kağan Günçe, Sami Fethi, Hatice Nilay Hasipoğlu, Nezire İnce, Pembe Behçetoğulları, Hasan Oylum, Hülya Fırat Kılıç, Hasan Hacışevki, Özlem Olgaç Türker, Berfu Çerçi Öngün, Ergül Mutlu Altundağ ve Mehmet Okcan seçildi.

Denetleme kurulunda Banu Lama, Nazan Doğruer, Metin Mavioğlu, Umut Türker ve Suzan Özdilek görev alırken, disiplin kurulu ise Hüseyin Özkaramanlı, Demet Çelik Ulusoy, Mehmetali Özarslan, Erkan Malkoç ve Mutlu Kale’den oluştu.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara:

“Üye, demokratik ve özerk üniversite ilkelerinden yana net tavır koydu”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) mevcut Başkanı Ercan Hoşkara, sendikanın 41. Olağan Genel Kurulu sonrasında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hoşkara, seçim sürecinin “demokratik ve özerk üniversite” ilkeleri etrafında şekillendiğini belirterek, sendika üyelerinin bu yönde açık bir tavır ortaya koyduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yaz yaşanan gelişmelere değinen Hoşkara, “Genel olarak bu seçim bağımsız sendika ve demokratik özerk bir üniversite ilkeleri üzerine odaklandı.” dedi. Yaz aylarında rektörün iki dekanı görevden aldığını hatırlatan Hoşkara, fakülte kurullarının bu iki dekana sahip çıktığını ve iradelerini yeniden ortaya koyduklarını söyledi.

Bu süreçten sonra yaşanan başka bir gelişmeye de dikkat çeken Hoşkara, enstitü kurulunun enstitü müdürünü atamak istemediğini, bunun üzerine rektörün vekaleten atama yaptığını belirtti. Hoşkara, “Rektör, aslında üniversite senatosunu kendi iradesinde belirleme yoluna gitti. Bu konuda da çok başarılı olamadı” dedi.

Sendikanın bu süreçte engel olarak görüldüğünü düşündüklerini ifade eden Hoşkara, rektörlükten bazı isimlerin sendika yönetimine aday olarak bir liste oluşturduğunu belirtti. Hoşkara, “Rektörlük koordinatörleri, sendika yönetimine talip oldular aslında” diye konuştu.

Sendika üyelerinin seçimde net bir tutum ortaya koyduğunu vurgulayan Hoşkara, “Üye, bağımsız sendikadan, demokratik ve özerk üniversitelerden yana net bir tavır koydu” dedi.

Yeni döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Hoşkara, sendikanın imzalanan protokol ve toplu iş sözleşmesi çerçevesinde hareket edeceğini belirterek şöyle konuştu:

“Bundan sonraki süreçte, yani iki yıl önce imzaladığımız protokole, toplu iş sözleşmesine, mevzuata ve demokratik, özerk üniversite ilkelerine uygun olarak sendika olarak süreçleri yürüteceğiz. Umudumuz rektör de bu çizgiye gelir umarım diye düşünüyoruz.”

Hoşkara, üniversitenin geleceğinde asıl odaklanılması gereken konunun ise kurumsal gelişim ve eğitim kalitesi olduğunu belirterek, “Ve asıl odaklanılması gereken nokta, üniversitenin gelirlerinin nasıl artırılabileceği, nasıl daha iyi yönetileceği, eğitimde nicelikten niteliğe geçişte DAÜ’nün nasıl liderlik yapabileceğidir. Hem konuşur hem de gerçekleştiririz” dedi.

Caner: “%73gibi net bir oranla üyelerimiz bu görüşe, vizyona ve sendikal duruşa onay verdi”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) 41. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut yönetimin yer aldığı listenin %73 oyla seçilmesi sonuçlarını Hamit Caner YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Caner, Genel Kurul’da katılımın oldukça yüksek olduğunu belirterek, Hamit Caner imzalı “Bağımsız Sendika, demokratik ve Özerk DAÜ Grubu” ile Ali Katırcıoğlu imzalı “DAÜ İnisiyatifi Grubu” yarıştı, katılım yüzde 88,84 oldu. Gelmiş geçmiş en yüksek katılımdı. Biz yüzde 73 net bir skorla bu seçimi kazandık.” dedi.

Seçim sonuçlarında en önemli göstergelerden birinin blok oylar olduğunu ifade eden Caner, “Bu seçimde önemli olan bir diğer gösterge ve bence en önemlisi, bizim grubun 172 tane tam liste blok oyu var. Bu çok yüksek. Yani 172 kişi mevcut yönetim anlayışına tam destek veriyor. Bu ilkeli duruşa imza atıyor. Bu görüşe, bu vizyona, bu sendikal duruşa onay veriyor.” ifadelerini kullandı.

Karma oylar açısından da kendi grubunun ağırlığının çok daha yüksek olduğunu söyleyen Caner, “Aynı zamanda karmalarda da bizim grubun ortalama ağırlığı da oldukça yüksek. Günün sonunda blok ve karmalarda yüzde 73’lük skor elde ettik. Bu önemliydi.” diye konuştu.

Caner, seçime 30 kişilik bir kadroyla girdiklerini de belirtti.

Seçimin başkanlık seçimi olmadığını da vurgulayan Caner, “Bu bir başkanlık seçimi değil. Bu bir yönetim kurulu seçimiydi ve listenin bütün kurullarında yer alan arkadaşlarımızın tamamı kazandı.”

Caner’e göre bu seçimden çıkan sonuç oldukça keskin ve nettir: “DAÜ’nün demokratik işleyişine ve özerkliğine, sendikal bağımsızlığa dokunmaya kalkmayın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir ve bu konuda asla ve kata ödün vermedik; vermeyiz.

"Caner’in listesi sandıktan %73 ile çıktı"

DAÜ-SEN: "Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü aldı"

DAÜ-SEN sonuçlara ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, Olağan Genel Kurul'a katılımın yoğun olduğunu ve toplantının demokratik olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, üyelere teşekkür etti.

Açıklama şöyle:

"Sendikamız DAÜ-SEN’in 41. Olağan Genel Kurulu 12 Mart 2026 tarihinde yoğun bir katılımla (% 88.84) gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulumuz her zaman olduğu gibi demokratik olgunluk içinde tamamlanmıştır. Tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Sendikamıza yeni dönemde yön verecek yetkili kurul üyeleri aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibi oluşmuştur. Ayrıca, ekteki dosya tüm seçim sonuçlarını içermektedir.

Seçim sonucuna göre Hamit Caner imzası ile aday olan ve mevcut yönetimin yer aldığı listenin tamamı, oyların %73’ünü alarak, seçilmiştir.

Ali Katırcıoğlu imzası ile aday olan listeden ise Mutlu Kale disiplin kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Yetkili Kurulllara seçilen tüm meslektaşlarımızı tebrik eder, sendikamıza ve üniversitemize hayırlı olmasını dileriz."

Sonuçlar:

YÖNETİM KURULU Toplam Oy CANAN PERKAN ZEKİ 247 RUŞEN YÜCESOYLU KARAKAYA 246 YEŞİM DEDE 246 HAMİT CANER 244 MUSTAFA RIZA 236 DAMLA SİMSAROĞLU 233 FATİH BAYRAKTAR 233 FATOŞ EROZAN 233 ERCAN HOŞKARA 232 KAĞAN GÜNÇE 231 SAMİ FETHİ 231 HATİCE NİLAY HASİPOĞLU 230 NEZİRE İNCE 228 PEMBE BEHÇETOĞULLARI 228 HASAN OYLUM 226 HÜLYA FIRAT KILIÇ 225 HASAN HACIŞEVKİ 224 ÖZLEM OLGAÇ TÜRKER 224 BERFU ÇERÇİ ÖNGÜN 222 ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ 218 MEHMET OKCAN 214

DENETLEME KURULU Toplam 1. BANU LAMA 244 2. NAZAN DOĞRUER 238 3. METİN MAVİOĞLU 236 4. UMUT TÜRKER 230 5. SUZAN ÖZDİLEK 227