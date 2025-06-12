İdari komite Tapu ve Kadastro Dairesi Yasa Tasarısı'nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi “Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Y.T No: 270/4/2025) Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplanan Komite, Tasarı'yı madde madde görüşmeye devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMUSEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

Komite bahse konu Yasa Tasarısı'yla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.