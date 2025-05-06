İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üç tasarıyı görüştü

Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üç yasa tasarısını görüştü.

Komite, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Sınırları Dahilindeki Peyzaj Alanları ile Parklar ve Bu Kapsamdaki Taşınmaz Mallara İlişkin Yasa Tasarısı”, “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı” ve “Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Yasa tasarılarıyla ilgili çalışmalar bir sonraki toplantıda sürecek.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.45’te UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplanan komite, ilk olarak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Sınırları Dahilindeki Peyzaj Alanları ile Parklar ve Bu Kapsamdaki Taşınmaz Mallara İlişkin Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Toplantıda Maliye Bakanı Özdemir Berova da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü, Tarım Bakanlığı ve Planlama ve İnşaat Dairesi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Daha sonra, “Sosyal Hizmetler Dairesi (Kuruluş,Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı”nı ele alınarak madde madde görüşülmeye devam edildi. Toplantıya davetli olarak Sosyal Hizmetler Dairesi, KAMUSEN ve Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

Komitede son olarak, “Özel Bakım Merkezleri ile Özel Huzurevleri Yasa Tasarısı” ele alınarak genel görüşmesine başlandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da hazır bulundu.

Toplantıya davetli olarak, Sosyal Hizmetler Dairesi, KAMUSEN, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Ece Bakım Evi ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’nden yetkililer katılarak görüşlerini sundu.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.