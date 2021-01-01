İçki tesiri altında reklam panosuna zarar verdi

Girne’de alkollü içki tesiri altında olduğu sırada cadde üzerinde bulunan bir Otel’e ait reklam panosuna taş atarak kıran zanlı C. K. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Ömer Çağlar, olayla ilgili bulguları aktardı. Çağlar huzurda bulunan zanlı C. K.’nin Girne'de meydana gelen Kasti Hasar ve Sarhoşluk meselelerinden methaldar olduğunu söyledi. Polis 31 Aralık 2020 tarihinde saat 19.20 raddelerinde Girne’de sakin zanlı C. K.’nın 232 ml. alkollü içki tesiri altında, anayol üzerinde bulunan Bir Otel’e ait ışıklı tabelaya taş atıp tabela üzerinde Casino yazısındaki “A” harfinin camını kasten ve kanunsuz olarak kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını aktardı. Polis zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığını mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanı henüz yeni olduğunu tatil olmasından dolayı pano hasar tespitinin yapılamadığını ayrıca zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.