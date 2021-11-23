İçişleri Bütçesi’nde ‘yurttaşlık’ gündemi…

İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde ‘yurttaşlık’ gündem oldu. Objektif bir yurttaşlık politikasına ihtiyaç olduğunu söyleyen CTP Milletvekili Doğuş Derya, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e göreve geldiği günden itibaren kaç kişiye yurttaşlık verdiğini sordu.

İçişleri Bakanı Evren de oturduğu yerden sayının 5 bin civarında olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşmelerine 546 Milyon 713 Bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçesiyle devam edildi.

Derya’dan Evren’e: Kaç kişiye yurttaşlık verdiniz?

İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde konuşan CTP Milletvekili Doğuş Derya, objektif bir yurttaşlık politikasına ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’e göreve geldiği günden itibaren kaç kişiye yurttaşlık verdiğini sordu.

İçişleri Bakanı Evren de oturduğu yerden sayının 5 bin civarında olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya normal şartlarda bütçe dönemlerinde bakanlıklarla ilgili rapor hazırlandığını ancak bu yıl İçişleri Bakanlığıyla ilgili kendilerine rapor iletilmediğini söyledi.

Çalışma Bakanlığı tarafından verilen rapora işaret eden Derya, yabancı iş gücü konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Şu andaki düzenlemede yabancı işgücünün zamanla otomatik şekilde vatandaşlık hakkı elde ettiğini ve bunun istismar edildiğini söyleyen Derya, dünyadaki uygulamaların böyle olmadığına işaret ederek, bu durumun değişmesi gerektiğini anlattı.

Derya, yabancı işgücüne gerekiyorsa Türkçe kursu verilmesi, istismar ediliyorsa yardım alabileceği bir sistem kurulması, ailesiyle ilgili bir ihtiyacı varsa yardımcı olunması gibi görevleri yerine getirecek bir “göç ve sosyal entegrasyon bürosu” kurulması gerektiğini kaydetti.

Gece kulüplerinde çalışan kadınların pasaportuna el konulmasına göz yumulmaması gerektiğini söyleyen Derya, bunlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.