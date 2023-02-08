İçişleri Bakanlığı’ndan özel genelge

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de yaşanan depremin ardından ülkemizde yaşayan TC vatandaşlarının ülkeye giriş-çıkışlarında ve ikamet koşullarına kolaylık sağlayacak, 90 gün süre ile yürürlükte olacak kuralların düzenlendiği özel koşullara haiz genelge yayınladı.

Bakan Öztürkler, 90 gün süre ile yürürlükte olacak olan genelge ile “KKTC’de yasal ikamet türlerinden birine başvurup, izin süreçlerini tamamlayamamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin ülkeye giriş-çıkışlarına kolaylık sağlanacağını kaydetti, bu süre zarfında izinli sayılacaklarını açıkladı.