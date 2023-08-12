İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim gerçekleşti

Öztürkler, İçişleri Bakanlığı görevini Oğuz’a devretti

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, bugün İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı.

Yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Ziya Öztürkler, görevini Dursun Oğuz’a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Ziya Öztürkler, halka hizmet için mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.

Dursun Oğuz da amaçlarının dayanışma içerisinde ülkeye hizmet etmek olduğunu bu doğrultuda aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Öztürkler: Doğru bir temelde mücadeleye devam ediyoruz

Devir teslim töreninde konuşan Ziya Öztürkler, 15 ay boyunca İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğünü belirterek yaptıkları projelerden bahsetti.

Öztürkler, Belediyeler Reformu, Sosyal Konut Projeleri, Kamu Huzuru ve Güvenliği gibi birçok ciddi proje yürüttüklerini belirterek, “Elimizden geldiğince hükümet olarak doğru bir temelde mücadeleye devam ediyoruz.” dedi.

Son güne kadar halka hizmet için mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Öztürkler, projelerin devam edeceğini söyledi.

Öztürkler “Benim vicdanım rahat. UBP büyük bir partidir, bunlar bir bayrak yarışıdır, görev yarışıdır. Bizler seçilirken millete hizmet etmek adına mecliste çalışmak adına yasalara tüzüklere ve ülkenin önünü açacak projelere hizmet etmek adına bu görevlere talip olduk. Başbakanın takdiri ile yaklaşık 15 ay İçişleri Bakanlığı görevinde bulundum yine Başbakanın takdiri ile milletvekili olarak UBP’de göreve devam edeceğiz.” dedi.

Öztürkler, hem ülkeye hem de Dursun Oğuz’a hayırlı olmasını diledi ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Oğuz: Yarım kalan projeleri bitirmek görevimiz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da konuşmasında, ülkeye hizmet için yola çıktıklarını belirterek, yarım kalan projeleri sonuçlandırmanın görevleri olduğunu söyledi.

UBP hükümetinin elinden geldiğince halka hizmet etmeye devam ettiğini belirten Oğuz, amaçlarının dayanışma içerisinde ülkeye hizmet etmek olduğunu bu doğrultuda aldıkları bayrağı daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

Ziya Öztürkler'in 15 aylık süre içerisinde elinden geleni yaptığını kaydeden Oğuz, önemli olanın hizmet olduğunu, kendilerinin de yeni görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini belirtti.

Oğuz, “Yapılması gereken çok iş var, Biz çekişmelerle değil omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.