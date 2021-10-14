İçişleri Bakanlığı’na haciz

İçişleri Bakanlığı’na bu sabah haciz geldi.

Maronit bir kişiye ait arazinin, Fina Benzin İstasyonu olarak faaliyet gösteren işletmeye verilmesine yönelik açılan dava sonuçlandı.

Avukat Öncel Polili YENİDÜZEN’e yaptığı bilgilendirmede, dava sonucunda bakanlığın ödemesi gereken 560 bin Sterlin ve iki yıllık tazminat bedeliyle ilgili adım atılmaması sonucu İçişleri Bakanlığı’na ait resmi hizmet araçlarına bu sabah icra getirdiklerini kaydetti.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı ile 10.30 sularında görüştüğü bilgisini veren Polili, “Bugün kısmı bir ödeme yapılacak, yakın tarihte ise tümü ödenecek diye söz aldık.” dedi, işlemleri şu an için ‘ödeme’ sözü aldıkları gerekçesiyle durduklarını kaydetti.