İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Eğitimlerinin 10 Ekim’de yapılacağını duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için polis okulunun vereceği eğitimin 10 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
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İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için polis okulunun vereceği eğitimin 10 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Özel Güvenlik Eğitimi’ne katılmak isteyen kişilerin, İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinden (https://icisleri.gov.ct.tr/) ulaşacakları başvuru formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak, forumda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimi’ne şahsen başvurmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, bilgi için +90 (392) 611 11 50 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.
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