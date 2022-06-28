İçişleri Bakanı Öztürkler: “TC Bakanı ile Lapta marinayı konuşmadık”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Lapta Marina Projesi sürecinin 2013 yılında başladığını söyledi, 2017 yılında da sürecin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılacak ‘marina projesi’nin gündeme geldiğini belirtti.

Süreci takip ettiklerini ve mahkemeden çıkacak karar uyarınca da gerekli adımların atılacağını söyleyen Öztürkler, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile marina ile ilgili hiçbir konuşma olmadığını da savundu, bu konudaki iddiaları reddetti.

Türkiye’ye tüm ziyaretlerde ilgi ve saygı gördüklerini, ‘dayatma’ ile karşılaşmadıklarını söyleyen Öztürkler, marina konusunda kendisi göreve geldiğinde tüm süreçlerin tamamlanmış olduğunu yineledi.