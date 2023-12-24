“İçinizden gelen hiç bir şeyi ertelemeyin, doğru zaman şimdi”
PORTE - Kalıcı Makyaj Uzmanı Arsu Gümüş
PORTE - Kalıcı Makyaj Uzmanı Arsu Gümüş
➠ Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Güçlü
➠ Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine adımı gururla duyuracağım, insanların kendilerini mutlu edecek ve özgüvenlerini yükseltecek bir mesleği yapardım.
➠ Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hayallerim
➠ Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
➠ En büyük pişmanlığım… Fazla fedakâr olmanın kaybettirdiği zamanlar
➠ En büyük sevincim… İyilik yapmak, yardım etmek
➠ Hayatımın dönüm noktası… 27. Yaşım
➠ Beni en çok etkileyen yazar… Platon
➠ Başucumdaki kitap… Sefiller
➠ En keyif aldığım müzik… Velvet Rope
➠ En son izlediğim film… İstanbul için son çağrı
➠ Kendim için son aldığım şey… Obje
➠ Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldiven
➠ Benim için alınabilecek en güzel hediye… Vakit ayırmak
➠ Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır demeyi öğrenmek
➠ Kendimde beğendiğim özellik… Pratik olmak
➠ Olmasa da olur… Fast food yiyecekler
➠ Olmazsa olmaz… Müzik
➠ En iyi yaptığım yemek… Fırında somon balığı
➠ Hayalimdeki dünya… Adaletin ve eşitliğin olduğu yer
➠ Aşk benim için… Sonsuzluk duygusu
➠ Onunla çok tanışmayı isterdim… Sade ( şarkıcı )
➠ Görmek istediğim yer… Küba
➠ Mutlaka yapmak istediğim… Aklımdaki bir kaç ülkeyi görmek
➠ Son olarak söylemek istediklerim… Güzellik içinizde ne hissettiğinizdir ve kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda yaydığınız ışıltının farkına varın. İçinizden gelen hiç bir şeyi ertelemeyin ve doğru zamanın şimdi olduğunu unutmayın.