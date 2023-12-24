“İçinizden gelen hiç bir şeyi ertelemeyin, doğru zaman şimdi”

PORTE - Kalıcı Makyaj Uzmanı Arsu Gümüş

➠ Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Güçlü

➠ Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Yine adımı gururla duyuracağım, insanların kendilerini mutlu edecek ve özgüvenlerini yükseltecek bir mesleği yapardım.

➠ Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Hayallerim

➠ Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

➠ En büyük pişmanlığım… Fazla fedakâr olmanın kaybettirdiği zamanlar

➠ En büyük sevincim… İyilik yapmak, yardım etmek

➠ Hayatımın dönüm noktası… 27. Yaşım

➠ Beni en çok etkileyen yazar… Platon

➠ Başucumdaki kitap… Sefiller

➠ En keyif aldığım müzik… Velvet Rope

➠ En son izlediğim film… İstanbul için son çağrı

➠ Kendim için son aldığım şey… Obje

➠ Dolabımdaki en gereksiz şey… Eldiven

➠ Benim için alınabilecek en güzel hediye… Vakit ayırmak

➠ Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Hayır demeyi öğrenmek

➠ Kendimde beğendiğim özellik… Pratik olmak

➠ Olmasa da olur… Fast food yiyecekler

➠ Olmazsa olmaz… Müzik

➠ En iyi yaptığım yemek… Fırında somon balığı

➠ Hayalimdeki dünya… Adaletin ve eşitliğin olduğu yer

➠ Aşk benim için… Sonsuzluk duygusu

➠ Onunla çok tanışmayı isterdim… Sade ( şarkıcı )

➠ Görmek istediğim yer… Küba

➠ Mutlaka yapmak istediğim… Aklımdaki bir kaç ülkeyi görmek

➠ Son olarak söylemek istediklerim… Güzellik içinizde ne hissettiğinizdir ve kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda yaydığınız ışıltının farkına varın. İçinizden gelen hiç bir şeyi ertelemeyin ve doğru zamanın şimdi olduğunu unutmayın.