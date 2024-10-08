“İç tüzüğe aykırı bir Meclis Başkanı seçilmeye çalışılıyor”

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, UBP tarafından aday gösterilerek ilk oylamada 22 kabule karşılık 26 ‘red’ oyu alan Kutlu Evren’in yeniden oylamaya konulma istenmesinin Meclis iç tüzüğüne aykırı olduğunu söyledi.

KANAL SİM ve YENİDÜZEN’in ortak yayını olan Haber Toplantısı programına katılan Dizdarlı, böyle bir durumda Evren’in yeniden oylamaya sunulmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

İki yıl öncesinde Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı’na seçilmesinin de güç olduğunu hatırlatan Dizdarlı, “Tüzükteki düzenleme 5 turdan fazla bir oylamayı öngörmüyor. 2 yıl önce Zorlu Töre’nin seçiminde de sıkıntılar yaşanmıştı. 2 yıl geçmesine rağmen tüzükte hiçbir düzenleme yapılmadı” şeklinde konuştu.

Emine Dizdarlı, “Kendi iç hukukunu ihlal eden bir çalışmayı hiç kimse kabul etmez. Zaten toplumda bir huzursuzluk söz konusu... O yüzden dikkatli olmalı. Ancak şu anda yapılmaya çalışılan Meclis içtüzüğüne bir aykırı bir oylama ve Meclis iç tüzüğüne aykırı bir Meclis Başkanı seçmektir.”