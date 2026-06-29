“İç hat meselesinin siyasi polemik haline getirilmesi son derece yanlış”

Ercan Havalimanı’nın Türkiye’de iç hat kapsamına alınması yönündeki tartışmalarla ilgili hükümet ortakları arasında ayyuka çıkan görüş farklılığı Meclis Genel Kurulu’na da yansıdı.

Ulaştırma Bakanı ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, hükümet ortakları arasında yaşanan görüş ayrılıklarının doğal olduğunu belirterek, önemli olanın koalisyon kültürü içinde bir araya gelip meseleleri konuşmak olduğunu söyledi.

Son günlerde Başbakan Ünal Üstel ile gündeme gelen “iç hat” meselesine değinen Arıklı, Türkiye ile KKTC arasındaki uçuş fiyatlarının düşürülmesi için uzun süredir Türkiye yetkilileri ve havayolu şirketleriyle temas halinde olduklarını ancak henüz somut bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Arıklı, Ercan’ın Türkiye’de iç hat statüsüne alınması yönündeki girişimlerin egemenlik tartışmalarıyla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, asıl hedefin Türkiye’den adaya daha fazla yolcu gelmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Bu modeli “Batum modeli” olarak değerlendirdiğini belirten Arıklı, Avrupa’da da benzer uygulamaların bulunduğunu söyledi.

Konunun siyasi polemik haline getirilmesinin doğru olmadığını dile getiren Arıklı, bu meselenin hükümet ortakları arasında büyüyerek kronik bir soruna dönüşmeyeceğini ifade etti.