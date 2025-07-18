İBB’de 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 14'ü yakalandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan 19 Mart operasyonlarında yeni gözaltı kararları verildi...

Soruşturma kapsamında savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. 4 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan, Ekrem İMAMAOĞLU liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam eden soruşturma kapsamında, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen 18 şüpheli hakkında, 18/07/2025 tarihinde eşzamanlı olarak, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir.

An itibarıyla gözaltı ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."