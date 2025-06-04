İBB soruşturmasında beşinci dalga: Beşi belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında gözaltına alınan 38 kişiden 22'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında üçü İstanbul, ikisi Adana'dan beş ilçe belediye başkanı da bulunuyor.

31 Mayıs'ta başlatılan beşinci dalga operasyonda daha önce, sağlık sorunları nedeni ile gözaltına alınanlardan bir kişi tutuklanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'deki sorgular sonrası 21 kişi daha tutuklandı.

Tutuklanan ilçe belediye başkanları;

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgül

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

İmamoğlu: 'Yarına kalır ama yanınıza kalmaz'

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 36 kişinin polislerce götürüldüğü anların görüntülerinin servis edilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarına kalır ama yanınıza kalmaz" ifadesini kullandı ve ekledi:

"Halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı bir iftiracının sözleriyle sabahın köründe ev baskınıyla gözaltına alan, savaş suçlusu gibi dizip çekim yapıp basına servis edenler, bu yaptığınız rezilliği bu millet unutmayacak. Vicdandan, ahlaktan, hukuktan yoksun bu yaptıklarınızın hesabını er ya da geç hukuk önünde vereceksiniz."