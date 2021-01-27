“İbadetinizi evde yapın”

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Lefkoşa ve Girne'de sokağa çıkma yasağı süresince ibadetlerin evlerde yapılması çağrısında bulundu.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu kararlar doğrultusunda, Lefkoşa ve Girne'de sokağa çıkma yasağı uygulanmakta olduğuna işaret edilerek, “Başkanlığımızca her iki ilçede, Bakanlar Kurulunca belirlenen yasak süreleri sona erinceye kadar ibadetlerin evlerde yapılması tavsiye edilmektedir” denildi.

Talip Atalay, açıklamasında, “iki ilçede zorunlu görev yapmakta bulunan, dışarıda çalışan inananlar, namazlarını son cemaat mahallinde kılabileceklerini” de belirtti.

Açıklamada ayrıca, Din İşleri Başkanı Atalay’ın şu ifadelerine de yer verildi: “Müslümanlar olarak sağlık kurallarına uygun davranmanın yalnızca sağlık ve yasal zorunluluk olmadığını, dini olarak da zorunluluk olduğunu daima hatırımızda tutmalıyız. Duamız, insanlığın Kovid afetinden en kısa zamanda kurtulmasıdır.”