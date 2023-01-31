Hüseyin Bahca,"ilânihâye" adlı şiir kitabını Mağusa’da tanıtacak

Şair Hüseyin Bahca’nın ikinci şiir kitabı"ilânihâye" Mağusa’da kitapseverlerle buluşacak.

2 Şubat Perşembe saat 20:00’de De Molay Bar’da gerçekleşecek kitap tanıtımı ve şiir dinletisinde şair Hüseyin Bahca hem kitabını tanıtacak ve şiirler okuyacak hem de kitabını imzalayacak.

Pikaresk Yayınevi’nden 2022 sonunda çıkan ve Ömür Özçetin’in yayın yönetmeni, Emel Kaya’nın editör, Raf Kitap’ın kapak düzenleme ve Özge Kuzeyışıl’ın sayfa düzenini üstlendiği kitabın tanıtım gecesi ile ilgili şair Hüseyin Bahca “Bize ait coğrafik zamanın hengamesi altında; şiir ne kadar yer bulur bilemem. Belki bir fısıltı olur çığlıkların arasında, yahut içgüdüsel bir ayna.

Fakat hep çıkar kendi kabuğundan ve ışığını saçar uçsuz bucaksız azınlıklara. Evet: bir hayaldi Mağusa'da kendime ait bir kitabı tanıtmak. Sakin bir şekilde gerçekleşiyor.

Aranızda hiç de şair gibi durmayan bir şairin, bir hayalinin gerçekleşeceği geceye davetlisiniz. Görüşmek dileğiyle.” cümlelerini kullandı.