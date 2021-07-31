Hüseyin Avcılar’ın ölüm sebebi kalp krizi

Doğanköy’de, misafir olarak kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin Avcılar’ın (E-73) otopsi sonucu çıktı. Yapılan incelemeler sonucu ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?

Girne’de sakin 73 yaşındaki Hüseyin Avcılar, 29 Temmuz saat 04.30 sularında Doğanköy’de misafir olarak kalmakta olduğu ev içerisinde ölü bulunmuştu. Polis ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası belirleneceğini açıklamıştı.