Hüseyin Amcaoğlu: “Çocuklarımız için çalışmaya devam”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda eğitime yönelik yeni yatırımlarla ilgili açıklama yaptı.

Amcaoğlu, hızla gelişen Alayköy’de yer alan Alayköy İlkokulu’nda kaliteli eğitimin sürdürülebilmesi amacıyla geçtiğimiz yıl iki yeni dersliğin hizmete girdiğini belirtti. Ancak yalnızca bugünü değil, geleceği de düşünerek planlı hareket etmek durumunda olduklarını vurguladı.

Bu çerçevede, Okul Müdürü Özden Ünbay ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dört yeni dersliğin kazandırılmasına olanak sağlayacak ihale sürecini başlattığını açıkladı.

İhale sürecinin ardından merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle yeni dersliklerin en kısa sürede Alayköy’e kazandırılmasının hedeflendiğini ifade eden Başkan Amcaoğlu, “Başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu yeni yatırımın Alayköy’ümüze hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.