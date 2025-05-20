Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe , Geçen hafta Boğaz’da öğrenci taşıyan bir otobüsün alevlenmesiyle ilgili konuşma yaptığını, 24 saat geçmeden de Yenierenköy’de bir otobüs kazası meydana geldiğini belirtti.

UBP’nin herhangi bir alanda topluma yön çizecek niteliğe ve olgunluğa ulaşamadığını belirten Özdenefe, Başbakanın 3 yıllık icraatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısın da, burada “hikaye” anlatıldığını ifade etti. Kıbrıs’ın kuzeyine 18 yaşına kadar otobüs getirilmesine izin verildiğini, hatta bu kararın uzatıldığını da söyleyen Fazilet Özdenefe, “Hurdaya çıkan araçları fellik fellik aramaya devam edenler var” dedi. Ulaştırma Bakanı ile Eğitim Bakanının çocuklara “geçmiş olsun” demekten başka bir şey yapamadığını dile getiren Özdenefe, Yenierenköy'deki kazayla ilgili “otobüsün freni patladı” yönünde açıklama yapılmasını da kınadı.

Hükümetin de "freninin patladığını" savunan Özdenefe, zorunlu taşımacılık tüzüğüne uyulmadığını, ülkede standart olmadığını kaydederek, “18 yaşında bir aracın güvenli olduğunu kim nasıl garanti ediyor? Okul, turist ve toplu taşımada kullanılan araçlarla ilgili derhal envanter çıkarılmalı” dedi.