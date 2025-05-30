Hurda Kablo Piyasasında 2025 Yılı Hareketliliği

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2025 yılı itibarıyla hurda kablo sektörü hareketli günler yaşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel metal piyasasındaki fiyat değişimleri ve artan lojistik maliyetleri, hurda kablo fiyatlarının belirlenmesinde kritik rol oynuyor. Bu piyasa dinamiklerine bağlı olarak kablo fiyatları sürekli olarak güncelleniyor.

Hurda Kablo Türlerine Göre Güncel Fiyatlar

2025 yılında piyasada öne çıkan bazı hurda kablo türleri ve kilogram başına fiyatları:

Karışık Kablo Hurdası: 140,00₺



140,00₺ Hurda Antigron Kablo: 190,80₺



190,80₺ Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu: 269,00₺



269,00₺ Yeraltı Enerji Kablosu: 159,00₺



159,00₺ TTR Hurda Kablo: 165,50₺



165,50₺ Çelik Zırh Hurda Kablo: 190,00₺



190,00₺ Fare Yemez Kablo: 179,00₺



179,00₺ NYA Hurda Kablo: 245,00₺



245,00₺ Tesisat Hurdası Kablo: 225,00₺



225,00₺ Elektrik Hurda Kablosu: 160,00₺



160,00₺ Soyulmuş Hurda Kablo: 355,00₺



355,00₺ Soyulmamış Hurda Kablo: 170,00₺



170,00₺ İnternet Hurda Kablosu: 135,55₺



135,55₺ Yanık Hurda Kablo: 325,80₺



Piyasadaki bu fiyatlandırmalar, Hurda Kablo Fiyatları web sitesinde sürekli güncelleniyor ve tüketicilere güncel bilgiler sunuluyor.

Hurda Kablo Değerlendirme Aracı

Hurda kablo satışı yapmak isteyenler için geliştirilen dijital hesaplama aracı sayesinde, kablo türü ve ağırlığını girerek güncel fiyat bilgisine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların kablolarının gerçek piyasa değerini hızlıca öğrenmesini sağlıyor.

Fiyat Değişimlerinden Anında Haberdar Olun

Hurda kablo fiyatlarındaki değişimleri yakından takip etmek isteyen kullanıcılar için web sitesi üzerinden özel fiyat takip sistemi sunuluyor. Kullanıcılar, fiyat düşüşü ya da yükselişi durumunda anında bildirim alabiliyorlar.

Türkiye Genelinde Hurda Kablo Alımları Artıyor

Özellikle İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde profesyonel ekiplerle yapılan hurda kablo alımları, piyasa koşullarına göre en avantajlı fiyat teklifleriyle destekleniyor. Böylece satıcılar için güvenilir ve hızlı bir satış ortamı sağlanıyor.

Bakır ve Alüminyum Hurda Kablolarına Yüksek Talep

Hurda kablo piyasasında bakır ve alüminyum kablolara talep oldukça yüksek. Bakır hurdaların türlerine göre değerlendirilmesi titizlikle yapılırken, alüminyum hurdalar da yüksek rekabetçi fiyatlarla satın alınıyor.

Soyulmuş ve Yanık Kablo Özelinde Değerleme Yükseliyor

Soyulmuş ve yanık hurda kablolara verilen değer, içerdikleri yüksek metal oranları sebebiyle artış gösteriyor. Ancak yanık kablolarda temizlenme maliyeti dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.

Piyasada Öne Çıkan Değerli Hurda Kablo Türleri:

Soyulmuş Hurda Kablo: İçeriğindeki bakır miktarı yüksek olduğundan piyasanın en değerli kablo türlerinden biridir.



İçeriğindeki bakır miktarı yüksek olduğundan piyasanın en değerli kablo türlerinden biridir. Yanık Hurda Kablo: Yüksek bakır oranı içeren ancak temizlenme maliyetleri yüksek olan bir türdür.



Yüksek bakır oranı içeren ancak temizlenme maliyetleri yüksek olan bir türdür. Tek Damar Kalın İç Tesisat Kablosu: Değerli metal oranıyla öne çıkar.



Değerli metal oranıyla öne çıkar. NYA Hurda Kablo: Elektrik sektöründe çokça tercih edilir, bakır oranı yüksektir.



Elektrik sektöründe çokça tercih edilir, bakır oranı yüksektir. Hurda Antigron Kablo: İnşaat sektörünün sık kullandığı yüksek bakır içerikli kablodur.



İnşaat sektörünün sık kullandığı yüksek bakır içerikli kablodur. Yeraltı Enerji Kablosu: İçerdiği değerli metal nedeniyle tercih edilir.



2025 yılı hurda kablo piyasası, metal değerlerindeki değişimlere paralel olarak şekillenmeye devam ediyor. Hurda kablo ticareti yapan firma, 25 yılı aşkın deneyimiyle piyasanın en güvenilir adreslerinden biri olarak öne çıkmakta ve sektördeki lider pozisyonunu korumaya devam etmektedir.

Hurda kablo sektörüne dair güncel gelişmeleri Hurda Kablo Fiyatları web sitesinden takip etmek mümkün.