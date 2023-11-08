Hurda Kablo Fiyatları Listesi ve Güncel Durumu

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Hurda kablo fiyatları, geri dönüşüm firmalarının Ekim ayında yaptığı açıklamalarla gündemi meşgul etmeye devam ederken yeni dalgalanmalar ortaya çıktı. Alım fiyatlarında zirveyi oynayan metallerin yanı sıra kablo hurdalar da değer kazanmaya başladı. İşte, geri dönüşüm firmalarının önemli açıklamaları, hurda kablo fiyatları ve güncel durumu hakkında anlık gelişmeler!

Hurda Antigron Kablo Fiyatları Yükselişe Geçti!

Birçok elektronik eşyanın içinde ve tesisatta kullanılan kablolar, eşyaların vadesini doldurması ardından atıl duruma geliyor. Bu malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak isteyenler, hurda alım fiyatlarını yakından takip ederek ek gelir sağlama şansına sahip. Son açıklamalara göre ise fiyat skalasında üst sıralara yerleşen kablo türlerinin başında, Antigron cinsi var.

Antigron kablo, PVC bazlı özel termoplastik yalıtkanlı alçak gerilim kabloları arasında yer alır. Bakır iletkenli ve birden fazla telli olan bu kablo türü, yangın ve patlama gibi risk barındıran işletmelerde kullanılır. Depolarda kullanılabildiği gibi güneş görmeyen açık alanlarda da değerlendirilmesi mümkündür.

Kuru, ıslak ve nemli iç mekanlarda, elektrik akımını iletmesi için tercih edilen kablolar, zamanla işlevini yitirdiği için yenilenmelidir. İşte, bu yenileme aşamasında birçok işletme sahibi, elindeki atıl malzemeleri değerinde satarak kazanç elde etme şansına sahiptir.

Hurda kablo fiyatları listesinde ilk sıralarda yer alan Antigron kablo, ortalama 150₺ /Kg değerindedir. Geri dönüşüm sektörü için oldukça önemli bir metal olan bakırın, farklı sektörlerde yeniden değerlendirilmesi adına, vatandaşların elindeki metalleri hurdacı firmalarına satması büyük önem taşıyor.

İç Tesisat Kablo Fiyatları Zirveye Yükseldi!

Hurda tek damar kalın iç tesisat kablosu, açıklanan verilere göre ortalama 189,00₺ / Kg değerine yükseldi. İç tesisatlarda elektrik akımını iletme görevini üstlenen kablolar, geri dönüşüm sektörünün en çok alım yaptığı atıl malzemelerin başında geliyor. Hem ülke ekonomisine katkı sağlaması hem birçok sektörde kullanılıyor olması, hurda satışlarını artıran önemli faktörler arasında yer alıyor.

Geri dönüşüm firmaları, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarla vatandaşları bilinçlendirmişti. Alım fiyatlarını açıklayan firmalar, satış süreciyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle tek damar kalın kabloların hurda firmaları için son derece kıymetli olduğuna değinen işletmeler, alım-satım süreçlerinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor.

Güncel Hurda Kablo Fiyatları

Kablolar, birçok tesisat ve depoda, elektrik akımını iletmek için kullanılan materyaller arasındadır. Toprak altında olabileceği gibi iç tesisatlarda, depolarda ve nemli bölgelerde de elektrik akımını iletme görevini üstlenirler. Haliyle son derece geniş bir kullanım alanına sahiplerdir. Bu nedenle atıl duruma gelen kabloların çöpe atılmaması ve geri dönüşüm sektörüne kazandırılması; ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlarken çevre kirliliğinin de önüne geçmektedir.

Atıl malzemeleri doğaya yeniden kazandırmak isteyen bilinçli vatandaşların merak ettiği

Tablo, https://hurdakablofiyat.com adresinin açıklamış olduğu güncel verileri kapsamaktadır. Ancak fiyatlarda her zaman değişiklik olabileceği için web adresinin ana sayfasını ziyaret ederek yeni fiyat listesinden haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda geri dönüşüm firmasına, elinizdeki materyalleri satmak için de ulaşma şansınız vardır.

Hurda Kablo Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Hurda kablo fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmalar, fiyatların nasıl belirlendiği konusunda da merak uyandırmaya başladı. Vatandaşlar, ücret tablosunu etkileyen faktörlere göre alım-satım süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve elindeki materyalleri değerinde satarak kazanç elde etmek istiyor.

Hurda fiyatları, öncelikle Londra Metal Borsası verileri ışığında şekillenir. Açıklanan veriler, uluslararası stok durumu esas alınarak geri dönüşüm firmalarına duyurulur. Bununla birlikte ülkelerin stok seviyeleri, uluslararası ilişkiler, döviz kuru, arz-talep dengesi gibi faktörler de atıl malzemelerin değerini etkileyen hususlar arasındadır.

Geri dönüşüm firmaları, hurda malzemeleri yeniden kullanıma sunmak için bütçe ayırmak durumundadır. Bu nedenle kâr marjını hesaba katarak alım fiyatı belirlerler. Vatandaşların görmüş olduğu güncel ücretler, tüm bu etkenler doğrultusunda, geri dönüşüm firmaları tarafından belirlenen fiyatlardır.