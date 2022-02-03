Hurda Fiyatları 2022 Yılında Güncellendi

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Hurda sektörü, tüm dünyada gün geçtikçe gelişen bir sektördür. Hem çevre sorunları ile ilgili kalıcı çözümler sunması hem de ekonomik faydası nedeniyle bu gelişimin artarak devam etmesi beklenmektedir. Kullanılan hurdaların çöp olarak dünyaya zararlı hale gelmesi yerine hurda piyasası içinde değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu piyasanın içerisinde bulunan herkes için de ayrıca ekonomik getirileri bulunmaktadır. Bu ekonomik getiriler ise hurda fiyatları gibi değişkenlere bağlı olarak değişim göstermektedir.

Artık hurda sektörünün, tüm dünyayı ilgilendiren bir geri dönüşüm faaliyeti olduğu kolaylıkla söylenebilir. Eğer sizler de bu faaliyetin bir parçası iseniz sunduğumuz avantajlı alım-satım süreçlerinden faydalanabilirsiniz. Hem çevre faaliyetleri hem ülke ekonomisi hem de kişisel bütçesi için kazanç sağlamak isteyenler için sunduğumuz çeşitli avantajlardan hemen faydalanabilirsiniz.

Hurda alım satım sürecinde en ufak bir değer kaybı yaşamamanız için hurda fiyatları piyasa değeriyle uyumlu bir şekilde belirlenmektedir. Böylece hurda alım satım işlemlerinizde hurdalarınız değer kaybetmeden işlem görebilir.

Güncel Hurda Fiyatları

Hurda fiyatları kimi zaman güçlü dalgalanmalara maruz kalabileceği gibi kimi zaman da stabil seviyelerde ilerlemektedir. Bu piyasa koşulları Londra Metal Borsası’nın verilerine göre güncel olarak belirlenmektedir.

Hurda fiyatlarının metal borsasına bağlı olarak değişiklik arz etmesi uzun dönemde sabit bir hurda fiyatı belirlemeyi engellemektedir. Sabit hurda fiyatlarının aldatıcı olabileceği ve hurdalarınıza değer kaybettirebileceği unutulmamalıdır. Güncel fiyatlar, hurdalarınız değer kaybetmeden işlem görmesine olanak tanır.

Londra Metal Borsası, belli başlı faktörlere bağlı olarak hurda fiyatlarını belirlemektedir. Bunun arz talep ilişkisiyle doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. Ayrıca hurda alım satımı ile meşgul olan İstanbul Hurdacı gibi profesyonel firmalar, hurdaları değerlendirerek güncel bir fiyatlandırma sunmaktadır.

Hurdalar şu kriterlere göre titizlikle değerlendirilmektedir:

Hurdanın cinsi

Arz-talep ilişkisi

Uluslararası kriterlerle belirlenen piyasa koşulları

Hurdanın kalitesi

Hurdanın miktarı

Yukarıdaki faktörler hurda fiyatlarını etkileyen faktörlerdir.

Hurda Fiyatı Neye Göre Belirlenir?

Yukarıdaki tüm faktörler hurda fiyatlarını belirlemek için başvurulan ve değerlendirilmeye alınan başlıca faktörlerdir. Bunların tümü bütünlüklü bir şekilde değerlendirilerek fiyat verilmektedir.

Hurda fiyatlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri de hurdanın cinsidir. Hurdanın hangi metalleri içerdiği, sahip olduğu bileşikler veya alaşımlar özellikle değerlendirilir. Saf metal içeren hurdalar ile karışık materyalden hurdalar farklı fiyatlandırma ile değerlendirilmektedir. Bu nedenlerde örneğin, alüminyum, bakır, kalay veya çinko türündeki hurdalar tamamen farklı hurda fiyatlarına göre değerlendirilebilir.

Hurdacı, uluslararası piyasadaki koşullara göre de değişkenlik gösterir. Burada önemli olan faktör ise arz talep ilişkisidir. Her şeyden önce talep ne kadar yüksek olursa, fiyatın da o kadar artacağını bilmelisiniz. Bu da arzın artığı ve talebin azaldığı durumlarda hurda fiyatlarında düşüş görüleceği anlamına gelir. Elinizdeki hurdaların piyasadaki arz talep ilişkisi de dikkate alınarak değerinde alınmasını istiyorsanız hemen istanbul-hurdaci.com iletişime geçebilirsiniz.

Hurda fiyatları aynı zamanda hurdanın kalitesine göre de değişkenlik arz etmektedir. Kaliteyi belirleyen şeylerden biri ise yıpranma payıdır. Yıpranma sebebiyle hurdanın içerdiği materyallerin geri dönüşüm oranı değişiklik gösterebilir. Bu aşamada hurdanın içerdiği materyallerin profesyonel bir gözle değerlendirilmesi gerektiğini unutmamalısınız.

Hurda Alım Satımı

Hurdalarınızın değerinde alım satım işlemlerine dahil edilmesi oldukça önemlidir. Aksi taktirde, özellikle titiz çalışmayan ekipler nedeniyle hurdalarınız değerinin altında elden çıkarılabilir. Ticarette bu durum en son tercih edilecek bir satış pozisyonudur.

Değer kaybetmeden, zaman ve enerjiden tasarruf ederek hurda ticareti yapabilmenizi olanaklı kılan firmalardan biri de İstanbul Hurdacı’dır. Firma ile iletişime geçmeniz halinde adresinize profesyonel bir keşif ekibi ulaşacaktır. Profesyonel keşif ekibi hurda fiyatınızı net olarak belirleyecek, siz vakit ve enerji kaybetmeden adresten teslim alınmasını sağlayacaktır.

Bu avantajlı süreç ile hurdalarınızın değerinde işlem görmesini istiyorsanız hemen İstanbul Hurdacı ile iletişime geçebilirsiniz.



Kaynak: www.istanbul-hurdaci.com