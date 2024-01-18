Hürben'e 800 TL para cezası

Seferberliğe gitmeyi reddederek vicdani reddini açıklayan Mustafa Hürben bugün bir kez daha Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Hürben, mahkemede 800 TL para cezası aldı. Hürben, bu miktarı 5 gün içinde ödememesi durumunda 3 gün hapis cezasına çarptırılacak.

Dava öncesi barış yanlısı aktivistler mahkemenin yer aldığı Lefkoşa’daki ASAL Şube önünde Hürben’e destek için toplandı.

Yapılan açıklamaların ardından Mustafa Hürben "yanlız değilsin" sloganları ve alkışlar eşliğinde mahkeme salonuna girdi.

Bir önceki duruşmada yargıç, vicdani reddin yasal olmadığına dikkat çekmiş, bu konuda Meclisin yasa çalışması yaparak yürürlüğe sokması durumunda bu hakkın tanınabileceğine işaret etmişti.

Vicdani reddin yasallaşması ve Hürben dâhil vicdani retçilerin mahkemede yargılanarak cezaevine gönderilmesinin önüne geçmek adına CTP Milletvekilleri ile bağımsız vekiller, söz konusu insan hakkının yasallaşması için Askerlik Yasası’na değişiklik yapılmasını önermişti.

Söz konusu değişiklik önerisi, UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekillerin “ateşkes var” diyerek verdikleri ‘ret’ oylarıyla reddedilmişti.

Kanatlı: "Hapse girerse sorumlusu hükümettir"

Dava öncesi ASAL Şube önünde yapılan basın açıklamasında konuşan vicdani retçi Murat Kanatlı, bugün bir sonuç alınacağını söyledi. Kanatlı, "Bugünkü kararda umarız Mustafa'nın özgürlüğü kısıtlanmaz. Eğer kısıtlanırsa, sorumlusu vicdani ret yasasının geçmesine engel olan hükümet olacak" dedi.

Hürben: "Eğer hapse girersem, herkesi after partye bekliyorum"

Dava öncesi kısa bir açıklama yapan vicdani retçi Mustafa Hürben ise destek veren herkese teşekkür etti, "Eğer hapse girersem, hapishane önünde gerçekleşecek after partye herkesi bekliyorum" şeklinde konuştu.