Hür-İş: “Asgari ücret bir an önce belirlensin"

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), asgari ücretin henüz belirlenmemesine tepki göstermek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde eylem yaptı.

Hür-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kanadını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, eylem sırasında asgari ücretin bir an önce belirlenmesi için komisyonun toplanmasını istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın komisyonun bu hafta toplanacağına yönelik geçen hafta verdiği sözü hatırlatan Serdaroğlu, “Sayın Bakan’ı sözünü tutmaya davet ediyoruz. Asgari Ücret Masası bugün oldu hale daha toplanmadı. Sadaka istemiyoruz. Yasada belirlendiği gibi aralık ayı sonu itibarıyla 2020'de süresi dolan asgari ücretin ocak ayında belirlenmesi istiyoruz. Masa toplanana kadar eylemlerimiz sürecek” dedi.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Dün itibariyle tekrardan yeni kurulan hükümetin seçim konuşmaya başladığını gördük. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Neye göre, hangi yüzle seçime gideceksiniz? Halka ne verdiniz ki oy isteyeceksiniz? Bu kadar sorun varken tüm sektörler ve sağlıkta bu kadar sorun yasarken insanların hiç bir sorununa çare üretmeden kime güvenerekten seçime gidiyorsunuz? Bunun cevabını halka versinler.”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmamasıyla ilgili ortaya atılan iddialara da değinen Serdaroğlu, “Öğrendik ki asgari ücret masasında işveren tarafını temsil eden temsilciler istifa etmiş. Bugüne kadar hep önümüze atanamayan bürokratı bahane göstererek komisyonun toplanmasını öteleyenler, şu anda da işverenin olmamasını öne sürerek asgari ücret masasını toplamamak için bir çare ürettiler” dedi.

Şu anda pandemiye rağmen açık olan sektörlerde işçilerin bulunduğunu ifade eden Serdaroğlu, “Türkiye’de salgın hastalık olmasına rağmen asgari ücreti nasıl belirleniyorsa, bu demektir ki burada da belirlenebilir” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Bizim devletimizden de beklentimiz bu masanın bir an önce toplanıp insanca yaşayabilecek bir ücret belirlemesidir. Çünkü kurmuş oldukları çarpık düzende asgari ücret artık başlangıç ücretinden çıkarak geçim ücreti haline getirdiler. Asgari ücretle işe başlayan bir işci 10 yıl aynı yerde işlemesine rağmen hale daha asgari ücretle çalıştırılıyor. Sendikasız çalıştırılıyorlar. Kurmaya çalıştıkları sistem işte budur. Sendikanın olmadığı bir kölelik sistemi kurmaya çalışıyorlar. Ama yağma yok. Biz sendikalar olduğumuz sürece buna asla müsaade etmeyeceğiz. Hükümeti sosyal devlet olmaya davet ediyorum. Seçim konuşmalarını artık bitirsinler. Bir an önce icraata geçsinler. Koltuk kavgasından vazgeçsinler. Bu masa kurulana kadar buradayız. Masadan kaçmakla gerçekleri göz önünden kaçıramazlar.”