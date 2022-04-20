Hükümsüz tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen kundaklama olayları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı D. T. A. teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, yaşananları aktardı. Polis, Zanlı D. T. A.’nın Kundaklama, Binadaki Eşyaları Ateşe Verme ve sirkat suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 4 Nisan’da Lefkoşa’daki Grand Pasha isimli otelin balkon kısmına monte edilmiş Telsim Şirketine ait 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halıların zanlı tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verildiğini anlattı.

Hücrede agresifleşti, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı

Zanlının ayni gün Lefkoşa’daki adresinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden Polis, ikametgâhta yapılan arama neticesinde zanlının olay anında giymekte olduğu kıyafetler ve ayakkabıları ile olay anında üzerinde bulunan sırt çantasının emare olarak alındığını belirtti.

Aynı gün yapılan soruşturma esnasında zanlının bir gönüllü ifade verip, olayın nasıl meydana geldiğini anlattığını söyleyen Polis, zanlının hücrede agresifleştiğini Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldığını ve ceza-i ehliyetinin olduğuna dair doktor raporu olduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı zamanda bisikletin üzerinde bulunan Lefkoşa'da sakin İbrahim Kızıl'a ait siyah renk sırt çantasını, içerisinde kendisi adına TC Pasaportunu ve muhtelif eşyalarını alarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)