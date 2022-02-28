Hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Lefkoşa'da meydana gelen ve paket servis yaptığı sırada görevi başında olan 34 yaşındaki Ali Diyapoğlu’nun ölümüyle sonuçlanan kaza zanlısı S.Ö. teminat duruşmasına çıkarıldı.

Mahkeme zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, zanlı S.Ö’nün 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.35’de, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek, Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğinde o esnada, karşıdan gelip düz gitmekte olan sol şerit içerisinde seyretmekte olan 34 yaşındaki Ali Diyapoğlu’nun yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma gerçekleştiğini vurguladı.

Polis: “Kaçabilir, tutuklu yargılansın”

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun yaşamını yitirdiğini belirten Polis, tahkikatın tamamlandığını ve TC uyruklu olan zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukatı itiraz etti, Savcı tutuklu yargılanmasını talep etti…

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, talebe itiraz etti ve yargılanmaktan kaçmayacağını savunup, zanlı ile beraber ona kefil olabilecek 4 tanık dinletti.

Savcı Behrat Mavioğlu, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Hükümsüz tutuklu olarak Cezaevi’ne gönderildi

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Ölümlü kaza zanlısına 4 gün daha tutukluluk

24 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşama tutunamadı