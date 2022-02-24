Ölümlü kaza zanlısına 4 gün daha tutukluluk

Lefkoşa'da meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan ve covid testi pozitif olan zanlı S.Ö gıyabında ek tutukluluk alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk olaya ait bilgiler paylaştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun yapılan otopside trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları ve beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini belirtti. Polis, motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu'ndan tahlil maksatlı 10 CC kan örneği alındığını söyleyerek, SP 180 plakalı araç sürücüsünün ise suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının bulunduğunu, dile getirip, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 4 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.