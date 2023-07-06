“Hükümette sorun yok, kabinede değişiklik Başbakanın inisiyatifinde”

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz gün sessiz sedasız bir “Ankara ziyareti” gerçekleştirdi. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre Ankara, Üstel’in ardından UBP – YDP – DP Hükümeti’nin diğer iki ortağını da ayrıca görüşmeye çağırdı.

İddialara ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan koalisyon ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, söz konusu Türkiye ziyaretini doğruladı, bugün bazı bakanlarla birlikte Ankara’ya gideceklerini söyledi.

Arıklı, söz konusu ziyaretlerin “hükümettin bozulacağı” iddialarıyla ilgili olmadığını, ek bütçe ve protokolün görüşüleceğini söyledi.

Arıklı, “kabinede değişiklik” iddialarına ilişkinse, “Başbakanın inisiyatifindeki bir konu. Ancak Hükümette bir sorun olmadığının altını çizebilirim” dedi.

Ara seçim öncesinden bu yana kulislerde, bazı bakanların değişebileceği konuşuluyor.