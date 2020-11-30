HÜKÜMETİN KADERİNİ HP ÇİZECEK…

HP’nin UBP-HP koalisyonundan ayrıldığı 6 Ekim’den bugüne “hükümetsiz” kalan KKTC’de karar aşamasına gelindi. Son kararı bu akşamı toplanacak Halkın Partisi (HP) yetkili kurulları verecek.

Fehime ALASYA

Hükümeti kurmakla görevli CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle, 5 parti başkanının bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından HP dışında tüm partilerde CTP-HP-DP ve TDP’nin de bulunduğu eski dörtlü hükümete yeşil ışık yaktı.

Bu geceye kadar süre isteyen HP, alacağı kararla hükümetin kaderini de çizecek. Gözler HP’nin bu geceki Parti Meclisi toplantısında olacak.

Maraş’taki adımların ‘bilgisi dışında’ atıldığı gerekçesiyle Halkın Partisi’nin, UBP-HP koalisyonundan ayrıldığı 6 Ekim’den bugüne “hükümetsiz” kalan KKTC’de karar aşamasına gelindi. Hükümet düğümünün bu akşam çözülmesi bekleniyor.

Bu oluşumda yer almayan YDP’nin de, erken seçim hedefli 4’lü hükümete dıştan destek sözü verdiklerini ifade eden parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, diğer tüm partiler gibi HP’nin kararını beklediklerini kaydetti.

HP’nin de kararının olumlu olması halinde, Erhürman’ın ortaya koyduğu ilkeler ve bakanlıkların dağılımı konuları görüşülecek.

YENİDÜZEN’e konuşan bazı parti genel sekreterleri, gelinen süreci değerlendirdi. Söz konusu partilerin gözü HP’nin bu geceki Parti Meclis Toplantısında…

Gözler HP’nin bu gece yapacağı Parti Meclisi toplantısında

UBP Genel Başkanı vekili Ersan Saner’in 15 günlük hükümet kurma denemesinden sonra hükümet kurma görevi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hükümet kurma çalışmaları devam ediyor.

5 Aralık tarihine kadar hükümeti kurmak için zamanı olan Tufan Erhüman’ın bu hafta içinde ya kabineyi ya da görevi Cumurbaşkanı Tatar’a sunması bekleniyor.

Siyasi kulislere göre Halkın Partisi, ya Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında, CTP-HP-DP-TDP’den oluşan ve YDP’nin de dıştan destek vereceğini açıkladığı “Seçim Hükümeti”ne onay verecek, ya da Ersan Saner’in Başbakanlığında, yeniden UBP-HP Koalisyonu Hükümeti’ni oluşturacak. Gelinen aşamada gözler HP’nin bu gece yapacağı Parti Meclisi toplantısına çevrildi.

Hızal: “HP’nin parti meclisi kararını bekliyoruz”

HP’nin parti meclisi kararını beklediklerini ifade eden TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, “Parti içi demokrasilerini çalıştırıp karar almalılar” diyerek, sürecin başından beridir aynı görüşü savunduklarını kaydetti.

Hızal, CTP-HP-DP ve TDP’nin içinde bulunduğu eski dörtlü koalisyon içerisinde yer alabileceklerini yineledi.

TDP’nin Merkez Yönetim Kurulları’nın bu gece toplanacağını da ifade eden Hızal, bunun olağanüstü bir toplantı olmadığını, rutin toplantıları olduğunu kaydetti.

Zaroğlu: “Top HP’ye atıldı, dörtlünün devamı istendi bu noktada bir itirazımız yok”

Gelinen aşamada HP’nin durumu kendi içinde değerlendireceğini, YDP’nin sözü geçen hükümette yer almadığını fakat dıştan destek vereceklerini kaydeden YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, HP’ye sert eleştirilerde bulundu.

Zaroğlu, “Son noktada yenilen yemekte top HP’ye atıldı. Dörtlü’nün devamı istendi. YDP’nin bu noktada bir itirazı yok, biz de kurulması durumunda bu ilkelerin bazı tadilatları ile onay vereceğimizi ifade ettik. Vatandaşlık ve Maraş gibi konularda tadilat talep ettik. Gündeme gelmeyen İmar Planı çalışmalarının da gündeme alınması için onay verdik ve bıraktık. HP kendi içinde değerlendirecek.” dedi.

“HP’nin ‘ne kopartırsam kardır’ anlayışı”

Kişisel görüşü olarak HP’nin ‘ne kopartırsam kardır’ anlayışıyla her iki tarafa da göz kırptığını dile getiren Zaroğlu, “Bu nedenle partinin hangi çıkarlar uğruna ne yöne kayacağını kestiremiyorum. Bu tercih Pazartesi HP tarafından yapılacak.” dedi.

Zaroğlu, HP’nin UBP ile yeniden hükümet etmesi durumunda ise eleştiri merkezinin odan noktasına oturacağını kaydetti.

Özcafer: “Bekliyoruz”

Yapılan yemekli toplantının ardından gözlerin HP’nin Parti Meclisinde alınacak olan karara çevrildiğini kaydeden DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, bir an önce hükümetin kurulması gerekliliğini bir kez daha yineledi.

Özcafer, “HP bu kararı parti içinde oylamaya sunacak diye düşünüyorum. Bence oylama ile değerlendirecekler, bekliyoruz.” dedi.

Partinin rutin toplantılarına devam ettiğini ifade eden Özcafer, en son noktada genel yetkiyi Başkan Fikri Ataoğlu’na verdiklerini, ardından toplantı ihtiyacı duymadıklarını belirtti.

Özcafer, “Toplansak bile bu rutin gündem takibi için olur” dedi.