"Hükümetin istifası sorunu çözmez"
UBP Milletvekili Hasan Küçük, "Hükümetin istifasının sorunu çözmeyeceğini, önce yasanın çözülmesi gerektiğini" söyledi.
Küçük, istifa konusunun Meclis grubunda konuşulmadığını da ifade etti.
UBP Meclis Grubu toplantısından çıkan Küçük, YENİDÜZEN'in "Sendikaların taleplerinden biri hukumetin istifası, istifa edecek misiniz?" Sorusuna şu yanıtı verdi:
"Önce sorunu çözmemiz gerekir. İstifa sorunu çözmez. Konu yasa ise, önce yasa çözülür. Bu konu konuşulmadı. "
