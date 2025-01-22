Hükümetin görevden alma ve atamaları sürüyor

UBP-DP-YDP hükümeti atama ve görevden almalara tam gaz devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı müsteşarı Ozan Özuyanık görevden alınarak yerine Ercan Akerzurumlu atandı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Müdürü Ergin Erçoban görevden alınarak yerine Erkan Baştaş atandı.

İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü Serdar Kiracıoğlu görevden alınarak yerine Ercan Beşerler atandı.

İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar görevden alındı.