Hükümeti kurma görevi Erhürman'da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdi.

Tatar, sabah saatlerinde UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'in iade ettiği görevi, zaman kaybetmemek adına bu akşam üstü de CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a verdiğini açıkladı, başarılar diledi.