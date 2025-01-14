“Hükümeti imzalarına sadık kalmaya davet ediyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “vergi matrah ve dilimleri” ile ilgili yasa değişikliğinin mutabık kalındığı şekilde mecliste görüşülmesi ve yürürlüğe konulması çağrısında bulundu.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yasa değişikliğinin Başbakan ile yapılan protokol çerçevesinde ocak ayında düzenleneceği konusunda uzlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin beş sendikanın mutabık kalarak imzaladığı şekilde Resmi Gazete’de de yayımlandığına işaret edilerek, buna rağmen Meclis’te bekletildiği ve yürürlüğe sokulmadığı ifade edildi.

“Bu düzenlemenin geciktirilmesi, sadece kamu çalışanlarını değil, tüm özel sektör çalışanlarını da doğrudan etkilemektedir. Özellikle düşük ücretli çalışanlar, alım güçlerinin daha da düşmesiyle ekonomik zorlukların pençesine sürüklenmektedir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, hükümete “imzalarına sadık kalmaları” çağrısı yapıldı.

“Çalışanların hakları, siyasi oyalamalarla gasp edilemez. Bu konuda ivedilikle harekete geçilmemesi halinde, çalışanların ekonomik sıkıntıları daha da derinleşecek, toplumsal huzursuzluk artacaktır.” denilen açıklamada, talepler şu şekilde sıralandı:

“Resmi gazetede yayınlanmış olan değişiklikler, derhal Meclis komitesinde görüşülmeli ve yasalaşmalıdır.

Çalışanların alım gücünü korumaya yönelik bu düzenleme, daha fazla geciktirilmeden ocak ayı içerisinde yürürlüğe sokulmalıdır.”