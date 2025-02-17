“Hükümete kara bir leke…”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin asgari ücrete hayat pahalılığı altında yaptığı artışın kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, “Yapılan artış ne insanidir, ne de yasaya uygundur” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu’nun konuyu yargıya taşımasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Bengihan, “Yasa konusunda buna mahkemeler ilerleyen süreçte bir karar üretecek ancak insanların bu şekilde hayat pahalılığının altında artış alması vicdanları temizleyemecek” diye konuştu.

2024 yılının son günlerinde greve gidilen hayat pahalılığı ödeneği konusunda da bilgi veren KTAMS Başkanı Bengihan, Hayat Pahalılığı ödeneğindeki ‘konsolide’ ibaresinin neden kaldırılmaması gerektiğini hükümet yetkililerine verilerle birlikte anlattıklarını belirtti, “Uzlaşıya vardık” şeklinde konuştu.

Son dönemde sıkça gündeme getirilen özel sektörde senikalaşma konusu hakkında da görüşlerini paylaşan Bengihan, özel sektörde sendikalaşmanın şart olduğunu ve bunun desteklenip, teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Bu konuyu yasallaştıracak hükümet yapısının şu anda olmadığının da altını çizen KTAMS Başkanı, “Şu anki hükümet emekten yana değil, sermayeden yana tavır almaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Bu hükümet emekçi düşmanıdır”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, asgari ücrete hayat pahalılığı altında artış yapılmasının insani yönden kabul edilebilir bir noktada olmadığını söyledi, “Bu zaten yasaya uygun değildir” dedi.

Asgari ücret saptamasıyla ilgili yasada ‘Hayat Pahalılığı ve Genel Seyri’ bir ibare olduğunu ve bunun ona göre düzenlendiğini anlatan Bengihan, “Yasa konusunda buna mahkemeler ilerleyen süreçte bir karar üretecek ancak insanların bu şekilde hayat pahalılığının altında artış alması vicdanları temizleyemecek. Bu leke hükümet bulunduğu sürece sürüp gidecek” dedi. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin asgari ücretliye “sefalet ücretini” layık gördüğünü söyleyen Bengihan, “Bu hükümet emekçi düşmanıdır” diye konuştu. Sendikaların 24 Ocak’ta yaptıkları eylemi de işaret eden Bengihan, “ne yazık ki eyleme 92 bin kayıtlı sigortalı işçiden 92 kişi gelmedi” diyerek sitem etti. Eyleme katılanların sendika üyeleri ve toplumun geleceği için gaile duyan bazı kesimlerin dışında katılımın olduğunun altını çizen KTAMS Başkanı, “Eyleme gerçek anlamda asgari ücretlinin de gelmesi geerekiyordu, gelmedi. Bu büyük bir eksiklikti. Kendi gelecekleri ile ilgili karar verme sürecinde mücadele etmeyenlerin şikayet etmeye de hakkı yoktur. Bu da düşünülmesi gereken bir konudur” ifadelerini kullandı.

“Kavga etmeden masada uzlaşıya vardık”

2024 yılının son günlerinde greve dahi gidilen hayat pahalılığı ödeneği konusunda da bilgi veren KTAMS Başkanı Bengihan, Hayat Pahalılığı ödeneğindeki ‘konsolide’ ibaresinin neden kaldırılmaması gerektiğini hükümet yetkililerine verilerle birlikte anlattıklarını belirtti, “Kavga etmeden, masada uzlaşıya vardık. Şu an hükümetin ajansdasında öyle bir gündem yok. En azından biz bu şekilde biliyoruz” dedi.

“Özel sektörde sendikalaşma yasalarla desteklenip, teşvik edilmeli”

Güven Bengihan, özel sektörde sendikalaşmanın yasalarla desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini söyleterek, “Neden emekçilerin sendikalara toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması için yasayla bir düzenleme yapılmıyor? Yanında en az 10 kişi çalışan iş yerlerine ekonomik örgütler ve meslek örgütleri gibi aynı koşullar sağlanmıyor?” diye sordu. 10 kişiden fazla işçi çalışan iş yerlerinin kesinlikle sendikalaşması gerektiğini ifade eden Güven Bangihan, Bu sendikaların da toplumsal kavga veren yetkili sendikalar olması gerektiğini ifade etti.

Günümüzde halen 20 kişinin toplanıp sendika kurabildiğini de işaret eden Güven Bengihan, “Çalşma Bakanlığı’nın Sendikalar Yasası’nda bir çalışma yapacağını duymuştuk. Ama yaptıkları çalışmalar nedense hep sendikaların aleyhine çalışmalardır. Bu konuda çalışma yapılması şarttır” şeklinde konuştu.

“Bu yasaları emekten yana olan hükümetler yapabilir”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Bengihan şöyle devam etti: “Özel sektörde sendikalaşmanın olabilmesi, emekten yana taraf olan, sermayenin temsilcisi olmayan partilerin iktidara gelmesi gerekir. Bu yasaların olabilme ihtimali o zaman çok yüksektir. Şu anki hükümet emekten yana değil, sermayeden yana tavır almaktadır. Önümüzdeki süreç içerisinde hem Cumhurbaşkanlığı, hem de genel seçimler olacak. Halkımız, kendilerine yaşatılanları hatırlayarak sandığa gittiğinde ona göre oyunu kullanmalıdır. Bu toplum bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor.”