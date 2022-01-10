Hükümet yeni PCR ve antijen testleri satın alıyor

Bakanlar Kurulu, 200 bin adet PCR kiti, 300 bin adet Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti ile 150 bin adet PCR Test Kiti Seti alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda alınan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre; 200 bin adet PCR kiti ile setinin KDV dahil 576.000 US Dolar karşılığında TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından alınmasına karar verildi.

Ayrıca; aynı firmadan 300 bin adet Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti ile 150 bin adet PCR Test Kiti ile Seti 10.288.500 TL karşılığında temin edilmesi karara bağlandı.