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Hükümet yeni PCR ve antijen testleri satın alıyor

Hükümet yeni PCR ve antijen testleri satın alıyor

Bakanlar Kurulu, 200 bin adet PCR kiti, 300 bin adet Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti ile 150 bin adet PCR Test Kiti Seti alınmasına karar verdi.

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Bakanlar Kurulu, 200 bin adet PCR kiti, 300 bin adet Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti ile 150 bin adet PCR Test Kiti Seti alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda alınan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre; 200 bin adet PCR kiti ile setinin KDV dahil 576.000 US Dolar karşılığında TC Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından alınmasına karar verildi.

Ayrıca; aynı firmadan 300 bin adet Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti ile 150 bin adet PCR Test Kiti ile Seti 10.288.500 TL karşılığında temin edilmesi karara bağlandı.

 

 

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