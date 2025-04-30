Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, narenciyede Cypfruvex Ltd’in sezon devam ederken, paketleme tesisini durdurmasıyla ilgili açıklama yaptı, “Hükümet üretimi ve halkı bitirmeye ant içti!” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Gulamkadir, narenciyenin önemli bir ihraç ürünü olduğuna vurgu yaparak “üreticiye darbe vurulmuştur” ifadelerini kullandı, istifaçağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

Binboğa Yem Fabrikası skandalının hemen ardından bu kez de narenciye sektörümüz ağır bir darbe almıştır. Bu darbe ile birlikte Cypfruvex yönetimi ve hükümet ettiğini iddia edenler, üreticiye destek olmak yerine sektöre büyük bir darbe daha vurmuştur. Tarım Bakanlığı ve UBP/YDP/DP hükümeti, üretimi tamamen bitirmek için adeta ant içmiş durumdadırlar.

Çünkü amaç, narenciyeyi yok etmektir

Geçtiğimiz yıl UBP kurultayı nedeniyle, sezon boyunca skandallara ve özellikle işçilere uygulanan zulme imza atanların başında gelen Cemal Redif görevden alınamamıştı. Ülkenin en önemli ihracat ürünlerinden biri olan narenciye sektörü, siyasi hesaplar uğruna feda edilmişti. Bu yıl ise skandallara karışan eski müdür Redif sezon başında görevden alındı, ancak halen yerine kimse atanmadı. Çünkü amaç, sektörü, üreticiyi ve Güzelyurt’u batırmak, ülkenin en önemli gelir kaynağı olan narenciyeyi yok etmektir.

Üreticiye darbe vuruluyor

Narenciye, ihracatta en önemli ürünlerden biridir. Başka ülkelerde kendi ayakları üzerinde duran bir ülke için önemli bir sektör konumunda olan narenciye sektörü kamu maliyesine ciddi katkılar sağlamaktadır. Ancak bizim ülkemizde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bilinçli bir şekilde üreticiye darbe vurulmakta, kamu maliyesi zarara uğratılmakta ve sektör göz göre göre çökertilmeye çalışılmaktadır.

Amaç Cypfruvex’i özelleştirmek mi?

Öte yandan iyi ürünler paketlenmedi, ihraç edilmedi; sıkmaya gönderildi. Sezon devam ederken Cypfruvex’te paketleme durduruldu. Önce kaliteli ürünler sıkmaya verildi, sonra paketlenecek ürün bulunamayınca paketleme tesisi kapatıldı. Düşünsenize tüm sezon boyunca ürününüze emek harcayıp kaliteli ürün yetiştirseniz bile ürününüz sıkmaya veriliyor. Emekleriniz heba ediliyor ve düşük verim alan üreticiyle aynı fiyatı alıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Bu koşullarda üreticilerimiz üretime nasıl devam etsin? Açıktır ki bu hükümet üreticiyi üretimden koparmaya çalışıyor. Yoksa hükümetin amacı üreticinin üretim koşullarını zorlayarak Cypfruvex’i özelleştirmek mi?

Fiyat yükselirken paketleme durduruldu, fiyat bilinçli düşürüldü!

Çevremizdeki ülkelerde ciddi rekolte düşüşleri yaşanırken, bizde ürün daha ucuza alındı. Tesis kapatılmadan önce ürün 14–15 TL’ye alınırken, rekolte düşüşü nedeniyle fiyatın yükselmesi gerekirken tesis kapatıldı ve fiyat 10 TL’nin altına düştü. Bu, üreticiyi bitirme amacı taşıyan bilinçli bir girişim değil midir?

Hükümet ettiğini iddia edenler üreticiyi zarara uğratıyor!

Dünya ülkeleri tarım politikaları ile üreticiyi korurken, bizim ülkemizde hükümet ettiğini iddia eden UBP/YDP/DP hükümeti üreticiyi mağdur edip zarara uğratıyor. Bölgede yaşanan don olayından sonra, tarım sigorta fonunda olan narenciye zarar görmüştür ve hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hatta belirli bölgelerde ağaçlar neredeyse yarı yarıya kurumuşturlar. İşte hükümetin üreticisine verdiği değer bu kadardır!

Ödemeler yapılmayarak sektöre darbe vurulmaya devam ediliyor!

Bayramdan önce ürünleri kestiler, ödeme yapacaklarını söylediler. “Paramız var, ödeyeceğiz” dediler. Ancak özellikle Greyfurt, Limon ve Mandora ürünlerine bugüne kadar 1 kuruş bile ödeme yapılmadı. Valencia’da ürün alınırken sadece %30’u ödendi; kalan %70 hâlâ ödenmedi. Üretici ağır girdi maliyetleri ve döviz karşısında her geçen gün ezilirken, bir de emeğinin karşılığını alamaması tam anlamıyla vicdansızlıktır.

Üreticiler, ürününüze sahip çıkın!

Soruyoruz: Geçen yıl konsantreden gelen para başka kurumlara mı aktarıldı? Bu iş bilmez yönetim, yıllardır Cypfruvex’ten alım yapan firmalarla yapılan anlaşmalardaki taahhütlerini yerine getirebilecek mi? Yoksa elimizdeki pazarları da mı kaybedeceğiz? Cypfruvex yönetimi, Tarım Bakanlığı ve hükümet ettiğini iddia edenler, üreticilerimizin sorularına yanıt vermek zorundadır!

Tarihte bir ilk! Paketlenip ihraç edilecek ürün sıkmaya verildi

Ayrıca bir yıl önce övünerek duyurdukları soğuk hava deposuna ilişkin uyarılarımızı da dikkate almadılar. “Önce pazar bulunmalı, aksi halde tüm ürün sıkmaya gider” dedik. Maalesef bu yıl dediğimiz oldu. Ürünlerin neredeyse tamamı sıkıma yönlendirildi, üretici ağır zarara uğratıldı. Biz anlatıyoruz ama dinlemiyorlar. Paketlenmiş ürün ihracatı, sektörün temelidir. Amaçları net: Üreticiyi bitirmek!

Halkınızı seviyorsanız istifa edin!

Bilinmelidir ki Cypfruvex’in ciddi bir yönetim zafiyeti vardır. Tarım Bakanlığı ve hükümet ettiğini iddia eden UBP/YDP/DP hükümeti, geçtiğimiz yıl ile birlikte tarihin en başarısız hükümeti olmuştur. Güzelyurt’u ve üreticiyi mahvetmiş, sektörü bitirmek için her adımı atmışlardır. Kurum asli görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun tek sorumlusu hükümettir. Hükümet halkını seviyorsa bu yanlış tarım politikalardan ötürü istifa etmelidir. Kurumu bu noktaya getiren sorumluların tümü de yargılanmalıdır!"