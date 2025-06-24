CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “Hükümetin Yılsonu Karnesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümetin karnesinin sıfırlarla ve disiplin suçları ile dolu olduğunu söyleyen Şahiner, Meclis kürsüsünü cevap vermemek için terk eden bakanlar gördüklerini belirten Şahiner, sorulan soruların halkın soruları olduğunu ve yanıtlanması gerektiğini kaydetti.

Esnafın, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara değinen Şahiner, kamusal hizmetlerde ülkede Hükümet yokmuş gibi olduğunu söyledi. Hükümetin karnesinde matematiğin sıfır olduğunu öne süren Şahiner, Hükümeti “hesap kitap bilmeyen yapı” olarak niteledi.

Şahiner, 2023 yılında AKSA ile yeni bir sözleşme imzalanması için, “kara temmuz”da sözleşme imzalandığını anlattı.

Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiğini belirten Şahiner, halkın AKSA ülkede kalsın diye 250 milyon dolar fazladan ödediğini söyledi.

Düzgün sürdürülebilir çevre dostu olarak Güngör’ün rehabilite edilmesi gerektiğini belirten Şahiner, Limanların özelleştirilme işlerinden de bahsetti. Limanların özelleştirilmesi için çıkılan ihalede, 1 milyar dolarlık yatırım istendiğini anlatan Şahiner, "Hükümet Türkçe ve Din kültürü ve ahlak bilgisinden de sıfır aldı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, söz alarak Salahi Şahiner’e sorular yöneltti. Gardiyanoğlu, “2008 yılında uzatmayı kim yaptı?” sorusunu yöneltti, CTP iktidarını işaret etti.

“2022-2025 arasında kaç okul açıldığını” da soran Gardiyanoğlu, yeni yapılması düşünülen Lefkoşa Devlet Hastanesi projesi kimin döneminde rafa kaldırıldı?” diye de sordu. 2010- 2022’ye kadar sigortalarda verilen teşviklerin miktarını da soran Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk halkının her şeyi bildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Gelecek birleşim 30 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.