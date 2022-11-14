Hükümet, sus pus!

▶ Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefetin gündeme getirdiği, aralarında ‘Özel Jet İzni’ne ilişkin rapor, Ercan İhale Şartnamesi, devlet borçlanması ve sanal bahisle ilgili sözlü ve yazılı soru önergeler aylardır yanıt bekliyor.

▶ Mayıs’tan bugüne önergelerin yanıtsız kalması, devletin ‘yasama’ organı Meclis’te ‘hukuk dışılığı’ yeniden gündeme taşıyor. Meclis iç tüzüğüne göre; yazılı sorular, Başbakanlığa gönderildiği tarihten başlayarak en geç otuz gün içinde yanıtlanması gerekiyor.

TARİHLERİYLE, CEVAP BEKLEYEN YAZILI VE SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ:

CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın, KKTC Merkez Bankası Tarafından 10 Milyon Dolar ve 12 Milyon Euro Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesine İlişkin Sözlü Sorusu. ( 25 Ekim 2022)

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın, Yenierenköy Sağlık Merkezinde Bulunan Laboratuvar Aletlerinin Akıbetine İlişkin Sözlü Sorusu. (25 Ekim 2022)

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın, 23 Ocak 2022'den Bugüne Kadar Verilen "T" İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (3 Kasım 2022)

CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu. (30 Mayıs 2022)

CTP Milletvekili Ürün Solyalı'nın, Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli "Özel Jet İzni" Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu. (3 Haziran 2022)

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu. (7 Haziran 2022)

CTP Milletvekili Asım Akansoy'un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu . (7 Haziran 2022)

CTP Milletvekili Ürün Solyalı: “24 Ocak 2022’ten itibaren Bakanlık taktiri ile verilen yurttaşlık sayısı nedir? (10 Ekim 2022)

KİM, NE DEDİ?

◼ Meclis Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe: Şeffaflıkla ilgili ciddi sıkıntı var

◼ Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali: Yurttaşa önem vermeyen, çarpık bir yapı

◼ Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı: Topluma ve yasamaya saygısızlık

◼ Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları: Ya eksik ya yanlış cevap aldım, çoğuna da yanıt verilmedi

Ayşe GÜLER

Cumhuriyet Meclisi’nde muhalefetin gündeme getirdiği, aralarında ‘Özel Jet İzni’ne ilişkin rapor, Ercan İhale Şartnamesi, devlet borçlanması ve sanal bahisle ilgili sözlü ve yazılı soru önergeler aylardır yanıt bekliyor.

Mayıs’tan bugüne önergelerin yanıtsız kalması, devletin ‘yasama’ organı Meclis’te ‘hukuk dışılığı’ yeniden gündeme taşıyor.

Meclis iç tüzüğüne göre; yazılı sorular, Başbakanlığa gönderildiği tarihten başlayarak en geç otuz gün içinde yanıtlanması gerekiyor.

Bu süre sonunda yanıtlanmayan yazılı sorular, sözlü soruya çevriliyor, bir sonraki birleşimde Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanması zorunluluğu iç tüzükte ifade ediliyor.

Vekiller eleştirdi: Bir şey mi gizliyorlar?

Sözlü veya yazılı önergelerine cevap alamayan vekiller ise yaşananları eleştirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, parlamentonun asli görevinin yasa yapmak, diğer görevinin ise denetlemek olduğuna dikkat çekti.

Özdenefe, son dönemde buna dair ciddi eksiklikler yaşandığını ifade ederek, şeffaflık konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, soru önergesinin üzerinden 6.5 ay geçtiğine dikkat çekti, “Yaşananlar, ülkenin nasıl bir mantıkla yönetildiğinin çok önemli göstergesidir. Yurttaşa önem vermeyen, çarpık bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, bugüne kadar sorduğu soru önergeleriyle ilgili eksik veya yanlış cevap aldığını, çoğuna ise yanıt verilmediğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, soru önergelerinin yanıtlanmamasını topluma ve yasamaya saygısızlık olarak değerlendirdi.

Solyalı, ön raporu çıkmasına rağmen ‘Özel Jet İzni’ne yönelik 6 aydır olumlu ya da olumsuz yanıt verilmemesini eleştirdi, “Ya gizliyorlar, ya da yaşananlar hem polis hem de onun bağlı bulunduğu kurumların çalışmadığını gösteriyor” dedi.

İŞTE SORU ÖNERGELERİ

Mayıs’tan kalan da var, Haziran’dan bekleyen de!

SÖZLÜ SORULAR:

1-Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın'ın, KKTC Merkez Bankası Tarafından 10 Milyon Dolar ve 12 Milyon Euro Devlet İç Borçlanma Senedi İhalesine İlişkin Sözlü Sorusu. ( 25 Ekim 2022)

2. Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın, Yenierenköy Sağlık Merkezinde Bulunan Laboratuvar Aletlerinin Akıbetine İlişkin Sözlü Sorusu. (25 Ekim 2022)

3-Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları'nın, 23 Ocak 2022'den Bugüne Kadar Verilen "T" İzinlerine İlişkin Sözlü Sorusu. (3 Kasım 2022)

SÖZLÜ SORUYA DÖNÜŞTÜRÜLEN YAZILI SORULAR:

1.Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali'nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu. (30 Mayıs 2022)

2-Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı'nın, Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli "Özel Jet İzni" Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu. (3 Haziran 2022)

3- Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu. (7 Haziran 2022)

4- Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy'un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu. (7 Haziran 2022)

5- CTP Milletvekili Ürün Solyalı: “24 Ocak 2022’ten itibaren Bakanlık taktiri ile verilen yurttaşlık sayısı nedir? Kaç tanesi Resmi Gazete’de yayınlanmıştır? Mühür yıllarının dağılımı nedir? Evlilik nedeniyle verilen yurttaşlık sayısı nedir? (10 Ekim 2022)

ÖNERGELERİ CEVAPSIZ KALAN MİLLETVEKİLLERİ SÜRECİ NASIL YORUMLADI?

Meclis Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe:

Şeffaflıkla ilgili ciddi sıkıntı var

Meclis Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, parlamentonun asli görevinin yasa yapmak, diğer görevinin ise denetlemek olduğuna dikkat çekti.

Özdenefe, son dönemde buna dair ciddi eksiklikler yaşandığını ifade ederek, şeffaflık konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu belirtti.

“Hükümet, denetleme günlerinde ‘nöbetçi’ bakan tutuyor. O bakan da birçok soruya cevap veremiyor” diyen Özdenefe, “Denetleme daha ciddi ele almaları. Muhalefet vekillerinin cevaplarına hazırlanmalı” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali:

Yurttaşa önem vermeyen, çarpık bir yapı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, soru önergesinin üzerinden 6.5 ay geçtiğine dikkat çekti, “Yaşananlar, ülkenin nasıl bir mantıkla yönetildiğinin çok önemli göstergesidir. Yurttaşa önem vermeyen, çarpık bir yapıyla karşı karşıyayız” dedi.

Şahali, ‘cevap hakkının’ Anayasa’nın temel haklarından biri olduğunu, Bilgi Edinme ve İyi İdare Yasası kapsamında da soruların yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

“Cevap vermekten kaçınması iki şeyi anlatır. Ya şeffaflık korkusu vardır ya da gayri ciddilik” diyen Şahali, hükümet için her iki seçeneğin de geçerli olduğunu dile getirdi.

Şahali, soru önergelerinin cevapsız kalmasının kabul edilebilir olmadığını da kaydederek, Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin de bu konuyu önceki günkü birleşimde gündeme taşıdığını sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları:

Ya eksik ya yanlış cevap aldım, çoğuna da yanıt verilmedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, bugüne kadar sorduğu soru önergeleriyle ilgili eksik veya yanlış cevap aldığını, çoğuna ise yanıt verilmediğini söyledi.

Hamzaoğulları, iç tüzüğün ciddi çalışma yapması gerektiğini ifade ederek, “Hükümettekilerin işine gelmediği için doğru cevap vermiyorlar, eksik belge gönderiyorlar” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı:

Topluma ve yasamaya saygısızlık

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ürün Solyalı, soru önergelerinin yanıtlanmamasını topluma ve yasamaya saygısızlık olarak değerlendirdi.

Solyalı, ön raporu çıkmasına rağmen ‘Özel Jet İzni’ne yönelik 6 aydır olumlu ya da olumsuz yanıt verilmemesini eleştirdi, “Ya gizliyorlar, ya da yaşananlar hem polis hem de onun bağlı bulunduğu kurumların çalışmadığını gösteriyor” dedi.

İyi İdare Yasası’na göre 30 gün içerisinde sorulan sorulara olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olduğunu hatırlatan Solyalı, “Meclis içi, denetleme usulünün de ciddi anlamda yeri varsa, bizler soru önergesini toplum adına kullanıyor ve cevap gelmiyorsa sistemin cezalandırmayla alakalı olup olmaması gerektiğini düşünmeye başlamalıyız gibi geliyor. Yoksa, diğerleri gibi Anayasaya aykırı davranıyoruz, cezası yok gibi bunu da normalleştirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

İÇ TÜZÜK NE DİYOR?

Meclis iç tüzüğüne göre; “Milletvekillerinin, başbakan ve bakanlara yazılı veya sözlü soru sorması, yasamanın yürütmeyi denetleme ve bilgi edinme yollarından biri.

Soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel görüşler ileri sürülmeksizin bir önergeyle, Hükümet adına yanıtlanmak üzere Başbakan ve Bakanlardan açık ve belli konular hakkında bilgi istemektir.

Milletvekilleri yazılı soru önergelerini Meclis Başkanlığına verir. Meclis Başkanlığı soruyu bir yazı ile Başbakanlığa iletir. Yazılı soruların yanıtı, Başbakanlık tarafından Meclis Başkanlığına iletilir. Başkanlık bu yanıtı derhal soru sahibine iletir. Yanıt ayrıca sorusu ile birlikte Başkanlıkça bir sonraki birleşimde Genel kurulda okutulur ve tutanağa eklenir.”

“Yazılı sorular, en geç 30 gün içinde yanıtlanır”

“Yazılı sorular, Başbakanlığa gönderildiği tarihten başlayarak en geç otuz gün içinde yanıtlanır. Bu süre sonunda yanıtlanmayan yazılı sorular, sözlü soruya çevrilir ve sürenin sona erdiği tarihten başlayarak bir sonraki birleşimde Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanır.

Meclis Gündeminde yer alan sözlü sorular, Genel Kurulun denetim günü çalışmalarını gerçekleştirdiği birleşimlerde milletvekillerince kürsüden sorulur ve yazılı olarak Meclis Başkanlığına verilir. Yanıt vermesi istenen Başbakan veya ilgili Bakan soruyu yanıtlamaya hazırsa, aynı anda Kürsüden yanıtlar. Hazır değilse, soruya ilişkin Meclis Başkanlığının yazısının Başbakanlığa gönderildiği tarihten sonraki ilk birleşimde gündeme alınır ve bu birleşimde Başbakan veya ilgili Bakan tarafından yanıtlanır.

Soruya yanıt verecek ilgili Bakan Genel Kurulda hazır olduğu halde soru sahibi hazır bulunmazsa, soru bir defaya mahsus bir sonraki birleşime ertelenir.

Bir sonraki birleşimde yine Bakan hazır olduğu halde izin, görev ve hastalık mazeretleri dışında soru sahibin Genel kurulda hazır bulunmaması halinde soru düşer.

Soruya yanıt verecek Bakanın Genel Kurulda hazır bulunmaması halinde soru yanıtı bir sonraki birleşime bırakılır.”