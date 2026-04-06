Hükümet, son 6 ayda 9'uncu kez borçlanıyor!
Ortadoğu'daki savaşı bahane ederek hayat pahalılığını donduran hükümet, geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana, son 6 ayda 9'uncu kez borçlanmak üzere ihaleye çıkıyor. Hedef, milyonlarca liraya tekabül eden döviz.
Maliye Bakanlığı, 8 Nisan 2026 tarihinde Merkez Bankası aracılığıyla yeni bir Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihalesine çıkıyor.
İhalede, toplamda 38 milyonluk döviz cinsi borçlanma hedefleniyor.
Buna göre Hazine;
8 milyon ABD doları,
15 milyon euro,
15 milyon İngiliz sterlini
tutarında borçlanacak.
Açıklamada, söz konusu döviz cinsi borcun, kur riski üstlenilmemesi amacıyla SWAP işlemleri yoluyla Türk Lirası’na çevrilerek kullanılacağı belirtildi.
Öte yandan bu ihale, hükümetin son 6 ay içerisinde gerçekleştirdiği 9’uncu borçlanma olarak kayda geçecek.
