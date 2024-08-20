Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu, yeni asgari ücretin belirlenmesi için toplantı çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin sınıfta kaldığını söyledi.

Son asgari ücretin belirlenmesinin ardından piyasada rahatlama olmadığına dikkat çeken Serdaroğlu, "Maaşlara artış vereyim ama ben de görevimi yerine getirmeyeyim, koltuklarda oturayım" yaklaşımıyla hareket edildiğini ifade etti.

Serdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

“Hükümet sınıfta kaldı. Neden sınıfta kaldı?

Çünkü son asgari ücret belirlendikten sonra yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyonu önlemek adına piyasayı rahatlatmak için hiçbir adım atmadılar…

‘Maaşlara artış vereyim ama ben de görevimi yerine getirmeyeyim, koltuklarda oturayım’ yaklaşımıyla hareket edildi.

Bu şekilde yandaşlara, yoldaşlara menfaat sağlayarak ülke yönetilemez.

İnsanlara bedava sağlık, bedava eğitim hizmeti veremeyen bir devlet, sosyal devlet olamaz. Gelinen tabloda ortaya çıkan sonuç şudur: Hükümet beceremedi…

Bize sürekli eşeğimizi kaybettirip bulduracaklarını ve bizi de sevindirerek bundan prim alacaklarını, ardından bunu da başarı öyküsü olarak bize yutturacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar…

Hür-İş Federasyonu asgari ücretle geçimini sağlayanlar başta olmak üzere tüm ücretli çalışanların gerek refah düzeyinin yükselmesi, gerekse maaşlarından kesilen yüksek vergilerin düşmesi için asgari ücret masasının toplanmasına yönelik çağrı yapma kararı aldı.

Hür-İş Federasyonu Yönetim Kurulu olarak oy birliği ile aldığımız karar neticesinde yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak 1 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı’na masayı toplama çağrısı yaptık.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz…”