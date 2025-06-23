Hükümet, poliste ‘kişiye özel yasa’ için ivedilik istedi

YENİDÜZEN’in bugün manşetten duyurduğu “Polise ‘kişiye özel’ yasa!” haberine konu olan; “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis gündemine geldi, UBP – YDP – DP Hükümeti ‘ivedilik’ talep etti.

Yasa tasarısı ile birlikte, halen yalnızca iki kişinin taşıdığı “Müdür Yardımcılığına atanabilir” yeterliliği 6 kişiye çıkarılacak.

Bu değişiklik, yalnızca belirli kişilerin önünü açmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle “kişiye özel düzenleme” eleştirilerine yol açtı.

Tasarıda, mevcut hizmet kurallarına bakılmaksızın 2025 yılı sonuna kadar geçerli olacak yeni bir geçici madde yer alıyor. Böylece, belirlenen şartları sağlayan yeni isimlerin atanmasının önü açılacak.

İvedilik talebi ile ilgili kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, tasarıya onay vermeyeceklerini açıkladı ardından Meclis'ten ayrıldı. Hükümete mensup bazı milletvekillerinin toplantıya katılmadığı gözlemlenirken Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, yeniden nisap talep etti. Toplantı yeterli sayısı olmadığından oturuma 15 dakika ara verildi.