“Hükümet polisin içine elini uzatıyor”

YENİDÜZEN’in bugün manşetine taşıdığı “Polise ‘kişiye özel’ yasa!” başlıklı haberin gündeme taşıdığı ivediliği oy çokluğuyla onaylanan “Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis’de tartışmalara neden oldu. CTP Genel Sekreteri, Milletvekili Erkut Şahali, tasarıyla ilgili Meclis kürsüsünde konuştu, gazeteyi kürsüden gösterdi.

Şahali, “Yasaya uygun kadrolar görev başında olacak, yasanın dışladığı kadrolar atanabilsin diye de polis yasası derleyecekler. Bu voyvodalıktır. Meclisi kendi voyvodalığına alet eder pozisyondasınız.” dedi.

İvedilik görüşmesi sırasında hükümet partilerine mensup bazı milletvekillerinin tutumuna da dikkat çeken Şahali, “Polis yasasına ilişkin Meclisteki milletvekillerinin tavrını gözledim. Hükümet partilerine mensup bazı milletvekilleri bu ülkede liyakatın önemli olduğunu düşünüyor olmalılar ki ilk denemede oylarını açık etmemek için Meclis dışında olmayı tercih ettiler.” ifadelerini kullandı.

Polis Genel Müdürü’nün 30 Haziran itibarıyla emekliye ayrılacağını hatırlatan Şahali, “Yerine atama yapılması gerekiyor. Şu anda atanabilecek kişilerin sayısını yasadaki kriterleri göz ardı ederek artırmak, hali hazırda atanabilecek olanların atanmaya elverişli olmadığı sonucunu doğurur.” dedi.

Şahali sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polis üniformalıdır ve hiyerarşiye bağlı çalışır. Hiyerarşik düzeni bozduğunuz zaman teşkilattaki motivasyon da bozulur. Emir komuta zincirinin sağlıklı bir şekilde çalışması da ortadan kalkar. Polisin en fazla sorgulandığı günlerden geçiyoruz. Bu hükümet, polisin içine elini uzatarak, yönetici kadroların yeniden şekillenmesine aracılık edecek bir yasayı buraya getiriyor.”