Hükümet, Meclisin son toplantısını 3 buçuk saat geç başlatabildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dönemin son toplantısını yapmak üzere, 3 buçuk saat geç toplandı. Hükümet, saat 10.00’daki davete, vekillerini getiremedi…

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 13.40'da yasama göreviyle toplanan Meclis, bugünkü oturumun ardından Meclis tatile girecek.

Meclis İç Tüzüğü'ne göre, Cumhuriyet Meclisi, Temmuz ayının ilk günü başlayan tatilin ardından Ekim ayının ilk iş günü açılır.

Genel Kurul'un gündeminde "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında KKTC’de yapılacak Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Sağlık Kampüsü İçerisinde Bulunan Sağlık Yapılarının Renovasyonuna İlişkin Protokolün (Onay) Yasa Tasarısı" bulunuyor.

Kurulda ayrıca Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komite'nin raporu da ele alınacak.

Genel Kurul toplantısında, pek çok tezkere oylamaya sunuldu, bunlardan biri de Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin toplantı sırasında toplanabilmesini sağlayacak tezkere oldu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin toplantı sırasında toplanabilmesi için tezkere oylandı, hükümete mensup vekillerin oylarıyla, oy çokluğuyla onaylandı; CTP ret oyu verdi.

Şahali: “Aklınız neredeydi?”

Ret oyu vermelerinin nedenine ilişkin kürsüye çıkan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, görüşülmeyi bekleyen 12 yasa olduğunu, buna rağmen Hukuk Komitesi’nin genel kurul sırasında toplantı yapması ve genel kurula tasarı taşınması için izin talep edildiğini belirtti.

Şahali, “Aklınız neredeydi diye sorarlar. Son derece büyük yasalardan söz ediyoruz. Üstelik bir tanesi, aylarca sonuçlandırılması için ısrar ettiğimiz Askerlik Yasası. Bugün hala komitenin sonuçlandırması için mesaiye ihtiyacı var” dedi.

“Aceleyle yapılmış çalışmalardan sonuç alınması mümkün mü?”

“Oturumun 10.00’da başlaması gerekiyordu, davet bu yöndeydi. 13.40 itibarıyla toplanabildik. 4-5 yasa daha gündeme taşınacak” diyen Şahali, “çalakalem, aceleyle yapılmış çalışmalardan sonuç alınması mümkün mü?” diye sordu.

Şahali, sabah saatlerinde gruplar arası değerlendirmede ve danışma kurulu toplantısında, hükümetin sonuçlandırılmaya yakın yasaların görüşülmesi için bir “olağanüstü oturum ihtiyacı” talebinde bulunduğunu belirtti.

“Sonuç alınması gereken yasa, Askerlik Yasası’dır”

Bir an önce sonuç alınması gereken yasanın Askerlik Yasası olduğunu, bu yasanın bir miadının var olduğunu belirten Şahali, “Bu yasayı bekleyen, askerliğini bedelli olarak yapma niyetiyle harekete geçen insanların doğrudan etkileneceği bir durum söz konusudur. Bunu tamamlayalım. Ama diğerleri böyle bir aciliyet barındırmıyor. Siz, komite üyelerinizin genel kurulda marifetlerine ihtiyaç duymuyor olabilirsiniz ama CTP, iki üyesine de ihtiyaç duyuyor” dedi.

Şahali’nin bu açıklamasına karşın hükümete mensup vekiller, komitenin toplanması yönünde oy verdi.