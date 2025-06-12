Hükümet, Lefkoşalının vergisini gasp etti: Hedef, toplu konut projesi

Ertuğrul SENOVA

UBP – YDP – DP Hükümeti, mezarlık yapılması amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kullanımına verdiği araziyi, ‘ani’ bir Bakanlar Kurulu kararıyla; Spor Dairesi ile Toplu Konut İdaresi’ne ‘bölüştürdü.’

Araziyi, mezarlık için uygun hale getirebilmek adına 29 milyon 748 bin TL harcama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi, söz konusu ‘ani’ kararı yargıya taşıdı.

Lefkoşa halkının vergileriyle kullanıma uygun hale getirilen araziyi adeta ‘gasp’ eden hükümet, söz konusu bölgeye “toplu konut” ve “futbol sahası” yapmayı planlıyor…

Konuyla ilgili açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, araziye milyonlarca liralık yatırım yaptıklarını ancak hükümetin, kendilerine sorma “zahmetine” katlanmadan araziyi ellerinden aldığını belirtti.

“Bu işin burada kapanacağını düşünenler çok yanılır” diyen Harmancı, halkın vergileriyle yaptıkları yatırımları hükümete yedirmeyeceklerini ifade etti.

Harmancı, “Pervasızlığınızı ve hukuksuzluğunuzu hem mahkemeler önünde ispatlayacağız hem de siyaseten size bu alanları dar edeceğiz. Hodri meydan” dedi.

Önce ‘mezarlık’ deyip orman arazisi kapsamından çıkarttılar, sonra ‘gasp’ ettiler

Öte yandan söz konusu araziyle ilgili dikkat çeken bir detay mevcut. Belediyeye verilmeden önce ‘orman arazisi’ kapsamında bulunan bölge, mezarlık alanı olarak kullanılması amacıyla orman arazisi kapsamından çıkarılmıştı.

Orman arazisi kapsamından çıkarılması ve Lefkoşalının vergileriyle yatırıma uygun hale getirilmesinin ardından bölgenin, ani bir kararla belediyenin elinden alınması da dikkat çeken bir diğer detay…

LTB'nin milyonlarca TL yatırım yaptığı arazi...