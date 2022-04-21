Hükümet krizi Türkiye medyasında
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan hükümet krizi, Türkiye medyasında da yankı buldu.
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Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan hükümet krizi, Türkiye medyasında da yankı buldu.
Karar Gazetesi Kıbrıs’ın kuzeyindeki gazete manşetlerine yer verdi, hükümet kriziyle ilgili olarak “KKTC medyası Tatar’ı topa tuttu: Hükümetin sadece 59 gün sürmesi adada alay konusu oldu” başlığını kullandı.
Gazete Yenidüzen’in manşetini ise öne çıkarttı.
https://www.karar.com/guncel-haberler/kktc-medyasi-tatari-topa-tuttu-hukumetin-sadece-59-gun-surmesi-adada-1662103?fbclid=IwAR0zCIl6VDpQEnlsrqir_yCLW0vHYUZPFc4bD3J80QSw8W1VXGmYOMhWyJI
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Etiketler : hükümet